شتاء دافي..تواصل فعالياتها من خلال قوافل توزيع الغطاء بأمانة مستقبل وطن بالفيوم..صور

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كما نظمت أمانة مركز طامية اليوم تصفيات المرحلة النهائية ابتدائي بمشاركة 11 مدرسة، بمقر المسابقة مدرسة التجريبية، ومن المقرر أن تبدأ غد المرحلة الاعدادية في تصفيات المرحلة النهائية علي مستوي المركز.

جاء هذا ضمن عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية التي ينظمها حزب مستقبل وطن للأعضاء والمواطنين، بمحافظات الجمهورية، في إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم كافة وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، اليوم الثلاثاء، سواء توزيع بطاطين على الأكثر احتياجاً تزامنا مع برد الشتاء، وإقامة معرضاً لتجهيز العرائس بتخفيضات تصل 50%، وحفل لتكريم شباب الجامعات المتميزين، والمشاركة في التوعية حملة التطعيم ضد شلل الأطفال، وماراثون مسابقة أوائل الطلبة، وتكريم الفائزين للمرحلتين الابتدائية والاعدادية، وتلقي جرعات لقاحات فيروس كورونا داخل القرى والمنازل لكبار السن.

في محافظة البحر الأحمر، أقامت أمانة مدينة مرسي علم، معرضاً لتجهيز العرائس بخصومات تصل إلى 50%، وذلك لتخفيف العبء علي المواطنين وسد احتياجاتهم من خلال توفير مثل تلك الخدمات في حدود المتاح، والمعرض يضم المفروشات والبطاطين والملابس الحريمى والأحذية والشنط الجلدية والأدوات المنزلية ومستلزمات المطبخ.

وفي محافظة بورسعيد، أطلقت أمانة الحزب بالمحافظة، أكبر مسابقة لاوائل الطلبة تفعيلاً لبروتوكول الحزب مع وزارة التربية والتعليم، وشهد اليوم الاول لانطلاق المسابقة، حماس بين الفرق المشاركة من الطلبة والطالبات وبعضهم لإحراز أعلي الدرجات والفوز بالمسابقة والصعود للادوار النهائية.

وفي محافظة الشرقية، اشتعلت المنافسات بين مدراس الشرقية في المراحل النهائية لمسابقة أوائل الطلبة، التي اطلقها الحزب بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، حيث انطلقت اليوم تصفيات المرحلتين الابتدائية والاعدادية والثانوية، حيث يتنافس في مركز أولاد صقر بالمرحلة الابتدائية 13 مدرسة، وفي العاشر من رمضان، 8 مدراس بالمرحلة الاعدادية، وفي مركز فاقوس 6 مدراس بالمرحلة الثانوية، ووفي مركز بلبيس تنافس 15 مدرسة ابتدائية، و16 مدرسة للمرحلة الاعدادية، وفي هيهها 12 مدرسة للمرحلة الابتدائية

وفي محافظة الاسكندرية، فازت مدرسة سيدي بشر القديمة الثانوية بنات بمسابقة اوائل الطلبة، بادارة المنتزه التعليمية بالاسكندرية، في المرحلة النهائية للمسابقة علي مستوي الادارة وبذلك تأهلت إلي نهائيات المسابقة علي مستوي المحافظة، وعقب حفل الختام تم تسليم الدروع للقيادات التعليمية، وتسليم شهادات التقدير والمكافات المالية للطلاب الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولي.

وفى محافظة مطروح، تواصل أمانات مراكز الحزب بالمحافظات، فعاليات نهائي مسابقة أوائل الطلبة علي مستوي المرحلتين الابتدائية والاعدادية، بعد عودة المدراس للعمل والتي تعطلت الدراسة لمدة يومين نظرا لسوء الأحوال الجوية بالمحافظة.

وفي محافظة السويس، بعد منافسات قوية بين طلاب وطالبات مدراس المرحلة الابتدائية، اختتمت اليوم التصفيات النهائية بين مدارس الادارة، التي وصلت إلي النهائي وهي مدراس السلام للتعليم الاساسي ومدسة الشيماء ومدرسة تل القلزم ومدرسة يوسف السباعي.

وفي محافظة الاسماعيلية، كشفت أمانة مركز ابو صوير بالحزب، علي إنه أجريت المسابقة اليوم للمدراس الابتدائية علي مستوي المركز بمدرسة أبو صوير المشتركة الابتدائية المطار.

كما بدأت تصفيات المرحلة الثانية اليوم من مسابقة أوائل الطلبة بمركز القنطرة غرب للمرحلة الاعدادية، وفي مركز التل الكبير شهدت تصفيات المرحلتين الابتدائية والاعدادية.

وفي محافظة جنوب سيناء، تواصل أمانة طور سيناء، فعاليات مسابقة اوائل الطلبة، للمرحلة الاعدادية، وقسمت المدرسة الاعدادية إلي مجموعتين الاولي بمدرسة الاهرام والثانية بمدرسة رفاعة الطهطاوي واسفرت النتائج النهائية عن فوز مدرسة الشهيد عمرو شكري بالمركز الأول هذا وتواصل أمانة طور سيناء غدا تنظيم المسابقة للمرحلة الثانوية.

كما تستكمل أمانة مدينة نوبيع بالحزب، تنفيذ مسابقة أوائل الطلبة، للمرحلة الابتدائية.

وفي محافظة الغربية، قامت أمانة مركز بسيون بالحزب، بالتعاون مع الادارة الصحية في المركز، بالمشاركة ضمن حملة التطعيم ضد مرض شلل الاطفال، للتسهيل علي المواطنين وخدمتهم.

وانتقالا إلى محافظات الصعيد، في محافظة أسيوط، كرمت أمانة الحزب بالمحافظة، الطلاب الفائزين باتحادات طلاب جامعة أسيوط، عقب فوزهم بالانتخابات، وذلك في اطار اهتمام الحزب الكبير بالشباب للتعبير عن انفسهم، والحزب لا يترك فرصة إلا وينتهزها لتكريم الشباب المتميز في مختلف المجالات وخاصة طلاب الجامعات والاهتمام بآرائهم ومقترحاتهم ومشاركاتهم.

وفي محافظة الجيزة، تواصلت جهود أمانة الحزب بالمحافظة، في كافة المبادرات التي أطلقها الحزب وعلى رأسها مبادرة تطعيم المواطنين بلقاحات فيروس كورونا بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، وفي الوقت الذي شهدت غالبية المراكز والأقسام ختام تصفيات المرحلة الابتدائية من مسابقة أوائل الطلبة التي ينظمها الحزب بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وفي غضون ذلك أعلنت أمانات إمبابة والشيخ زايد والعياط والطالبية تفعيل حملات موسعة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال وذلك إلى جانب استمرار الحملات التي ينظمها عدد من نواب الحزب ضد شلل الأطفال، فى 6 أكتوبر والشيخ زايد وحدائق، وابني بيتك، وأكتوبر الجديدة، وبخلاف المبادرات التي يتبناها الحزب نجحت جهود أعضاء مجلس النواب، في حل مشكلات الصرف الصحي بمنطقة جزيرة محمد بالوراق ومنطقة زاوية أبو مسلم بأبو النمرس.

وفي محافظة سوهاج، تواصل أمانة الحزب بالمحافظةـ فعاليات مسابقة اوائل الطلبة بين مراحل المرحلة الاعدادية ببمجلس قروي اولاد يحي بادارة دار السلام التعليمية، وجرت فعاليات المسابقة بين تلاميذ 16 مدرسة وانتهت بفوز مدرسة الغرقان الاعدادية بالمركز الاول، كما شهدت إدارة طهطا التعليمية تصفيات مسابقة اوائل الطلبة بين تلاميذ المدراس، وحصلت المدرسة الاسلامية الاعدادية بنات علي المركز الاول في المرحلة الاعدادية، كما حصلت مدرسة شطورة الثانوية المشتركة علي المركز الاول للمرحلة الثانوية.

وفي محافظة أسوان، انطلقت اليوم فعاليات مسابقة اوائل الطلبة في مركز كوم امبو، للمرحلة الثانوية العامة، وشهدت المسابقة منافسة قوية في اجواء ودية بين ابنائنا الطلاب الذي اظهروا مستويات متقدمة، وفي مركز نصر النوبة شهدت ختام مسابقة اوائل الطلبة وتوزيع الجوائز علي مستوي المركز.

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي التي ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.