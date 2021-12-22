ON تنشر برومو الحلقة الأولى من برنامج الفرصة فى كلمة أخيرة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - نشرت قناة ON الفضائية برومو الحلقة الأولى من برنامج "الفرصة"، والذى سيذاع، اليوم الأربعاء، ضمن برنامج كلمة أخيرة، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.





وكشفت الحديدى خلال برنامجها "كلمة أخيرة" اليوم الثلاثاء، أن أول حلقتين من البرنامج ستكون حلقات تصفيات أولى، معلنة عن جوائز المسابقة وهى أن الفائز فى المسابقة النهائية سيحصل على الجائزة الكبرى وسيتم الإعلان عنها غدا. برنامج الفرصة على قناة ON تابعت أن فى كل حلقة من برامج "الفرصة فى كلمة أخيرة" الفائز فيها سيحصل على 100 ألف جنيه عن كل حلقة مقدمة من شركة "نرشيا" العقارية بالإضافة لجوائز أخرى مقدمة من بقية الشركاء. أردفت الإعلامية: "هتلاقوا جوائز كتيرة جدا مقدمة من شركاء البرنامج فى مجالات مختلفة تخص الشركاء". "كلمة أخيرة" يذاع من السبت إلى الثلاثاء فى تمام التاسعة والنصف مساء.

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