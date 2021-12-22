معهد البحوث الفلكية يكشف لـ مساء dmc السبب الرئيس لـ برودة الجو (فيديو)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "مساء dmc"، والذى يُقدمه الإعلامى رامى رضوان عبر قناة dmc الفضائية.

أسباب برودة الجو

وأكد القاضى أن هناك تغيرات كونية حدثت فى الآونة الأخيرة، قضت على فرصة اعتدال درجات الحرارة سواء فى الصيف أو فى الشتاء.

ولفت إلى أن التوقعات تشير إلى أن الشتاء الحالى سيكون أشد بردوة وأكثر حدة فى هطول الأمطار مقارنة بالفترات الماضية، داعيا للعمل على تقليل الخسائر التى يمكن أن يتعرض لها الكوكب خلال الفترات المقبلة.

وأوضح أنّ الإحساس بانخفاض درجات الحرارة بدأ قبل بدء فصل الشتاء بشكل رسمى، بسبب تلك التغيرات الكونية الكبيرة التى حدثت فى الفترة الماضية.

الانقلاب الشتوى

أعلن المعهد القومى للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية، أن أمس الثلاثاء 21 ديسمبر أقصر يوم من عام 2021 فى نصف الكرة الشمالى.

وأوضح المعهد، أن هذا اليوم تصل فيه رحلة الشمس السنوية الظاهرية عبر دائرة البروج إلى أقصى نقطة جنوبيًا فى السماء، فى كوكبه الجدى عند ميل 23.5 درجة جنوبًا، ليكون أول أيام الشتاء فى نصف الكرة الشمالى.

فى النصف الجنوبى من الكرة الأرضية، تكون الشمس فوق الأفق لفترة أطول من أى يوم آخر من أيام السنة،وهو اليوم الأول من الصيف.

الجدول يوضح أوقات شروق الشمس وغروبها فى القاهرة حول الانقلاب الشمسى، فى هذا الوقت من العام، يتغير وقت الظهر اللحظة التى تظهر فيها الشمس فى اعلى نقطة فى السماء دقيقة تقريبًا كل يوم.

وتصف معادلة الزمن هذه الظاهرة، وتنتج عنها تغيرات طفيفة فى طول كل يوم حسب الوقت من السنة.

فى بعض الأشهر، يمكن أن تصل الأيام إلى 20 ثانية أطول أو أقل من 24 ساعة، فى ما يمكن التنبؤ به ويتكرر كل عام. وينشأ هذا من تأثيرين:

تغير معدل حركة الشمس على مدار العام. بحيث يكون أسرع فى الانقلابات، وأبطأ فى الاعتدالات. وذلك لأن مدار الأرض حول الشمس ليس دائرة كاملة، ولكنه بيضاوى الشكل قليلاً. هذا يعنى أن سرعته المدارية تتغير خلال العام. كما ينتج هذا من ميل محور دوران الارض

كلا هذين التأثيرين يغيران بشكل طفيف معدل حركة الشمس بزيادة او نقصان بضع ثوانٍ من الوقت الذى يستغرقه الانتقال من ظهر يوم واحد إلى ظهر اليوم التالى.