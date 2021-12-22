الربط الإلكترونى مع ليبيا.. مستشار وزير القوى العاملة يكشف التفاصيل (فيديو)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج مساء dmc المذاع على قناة dmc الفضائية، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان.

وقال مستشار وزير القوى العاملة، إن منظومة الربط الإلكتروني مع وزارة العمل الليبية، الهدف منها حوكمة عملية الانتقال وتضمن تنظيم سوق العمالة للمصريين، لافتا إلى أن المنشآت الليبية تسجل طلبات العمل والمهن والتخصصات المطلوبة على المنظومة، وبمجرد التسجيل يظهر لـ وزارة القوى العاملة وتقوم بنشره على بوابتها الإلكترونية، ومن ينطبق عليه الشروط يقدم من خلال البوابة.

منظومة الربط الإلكتروني مع ليبيا

وأكد خالد رضوان أن هناك روابط خاصة متاحة على بوابة وزارة القوى العاملة لتسجيل راغبى العمل ضمن منظومة الربط الإلكترونى مع ليبيا ومن يرغب فى التسجيل يستطيع ذلك.

وتابع: "فيما يخص ليبيا يعلن على المنظومة أيضا، ويكون لدينا قاعدة بيانات ويتم من خلالها عمل بحث عن الفرص الموجودة ومقارنتها بالتخصصات ويتم عمل ترشيح ومقابلات شخصية ويتم الاختيار المناسب للوظائف".