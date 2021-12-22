جدة - نرمين السيد - وقالت، خلال مداخلة هاتفية لـ قناة إكسترا نيوز الفضائية، إن الإسكندرية والبحيرة وكل المناطق المطلة على البحر المتوسط، تعرضت أمس الثلاثاء لـ تقلبات الجوية وبعض أمطار والرياح الشديدة.
حالة الطقس اليوم
وأضافت أنه غفى الساعات المقبلة سيكون هناك استقرار فى الأحوال الجوية، مؤكدة أن درجات الحرارة سترتفع تدريجيًا، لافتة إلى أن البلاد بدأت أمس الثلاثاء فصل الشتاء رسميا، ولكن من اليوم سيكون هناك استقرار فى الأحوال الجوية.
الشبورة المائية
وأشارت الدكتورة منار إلى أن كثافة الشبورة سترتفع اليوم الأربعاء وخصوصا فى ساعات الصباح، مطالبة الجميع بتوخى الحذر على الطرق، والسير بـ سرعات منخفضة.
وكشفت عضو المركز الإعلامى لـ هيئة الأرصاد الجوية أن الفترة الماضية شهدت مشكلات فى حركة الملاحة البحرية، بسبب التغيرات الجوية الكبيرة، لافتة إلى أنه من اليوم سيكون هناك انتظام فى حركة الملاحة والأمواج ستكون من بين 2 لـ 2.5 متر، والبحر الأحمر والمتوسط سيكون هناك انتظام فى الحركة الملاحية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأرصاد تزف بشرى عن حالة الطقس وموجة البرد (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.