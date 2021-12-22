الأرصاد تزف بشرى عن حالة الطقس وموجة البرد (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقالت، خلال مداخلة هاتفية لـ قناة إكسترا نيوز الفضائية، إن الإسكندرية والبحيرة وكل المناطق المطلة على البحر المتوسط، تعرضت أمس الثلاثاء لـ تقلبات الجوية وبعض أمطار والرياح الشديدة.

حالة الطقس اليوم

وأضافت أنه غفى الساعات المقبلة سيكون هناك استقرار فى الأحوال الجوية، مؤكدة أن درجات الحرارة سترتفع تدريجيًا، لافتة إلى أن البلاد بدأت أمس الثلاثاء فصل الشتاء رسميا، ولكن من اليوم سيكون هناك استقرار فى الأحوال الجوية.

الشبورة المائية

وأشارت الدكتورة منار إلى أن كثافة الشبورة سترتفع اليوم الأربعاء وخصوصا فى ساعات الصباح، مطالبة الجميع بتوخى الحذر على الطرق، والسير بـ سرعات منخفضة.

وكشفت عضو المركز الإعلامى لـ هيئة الأرصاد الجوية أن الفترة الماضية شهدت مشكلات فى حركة الملاحة البحرية، بسبب التغيرات الجوية الكبيرة، لافتة إلى أنه من اليوم سيكون هناك انتظام فى حركة الملاحة والأمواج ستكون من بين 2 لـ 2.5 متر، والبحر الأحمر والمتوسط سيكون هناك انتظام فى الحركة الملاحية.