طقس اليوم.. ارتفاع طفيف لـ درجات الحرارة وشبورة كثيفة.. القاهبة 18

جدة - نرمين السيد - وأكدت الأرصاد أنه يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، يكون مائلا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وشديد البرودة ليلًا على الأنحاء كافة، ويصل إلى حد الصقيع بوسط سيناء.

حالة الطقس اليوم

وتوقع خبراء الأرصاد أن تتكون شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأضاف الخبراء، أنّ الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 30%، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، بالإضافة إلى نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

الطقس اليوم

وعن حالة البحرين المتوسط والأحمر، فمن المتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة، حيث يتراوح ارتفاع الموج بين مترين ومتر ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية غربية وشمالية غربية، وتكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج بين متر ونصف إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم فى مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 18 08

الإسكندرية 17 10

وادي النطرون 17 11

طنطا 18 10

شبين الكوم 18 10

دمنهور 17 10

بلطيم 17 11

مطروح 17 10

السلوم 17 11

سيوة 17 05

بورسعيد 18 10

دمياط 18 11

الزقازيق 18 10

المنصورة 18 11

الإسماعيلية 19 11

السويس 19 12

العريش 19 12

رفح 19 12

رأس سدر 17 13

نخل 16 07

نويبع 19 17

طابا 18 10

كاترين 11 00

الطور 19 13

شرم الشيخ 22 14

الغردقة 21 14

مرسى علم 21 14

الفيوم 18 08

بني سويف 18 08

المنيا 18 08

أسيوط 17 08

سوهاج 19 09

قنا 20 09

الأقصر 21 09

أسوان 21 10

إدفو 21 10

أبو سمبل 20 10

الوادي الجديد 19 09

شلاتين 26 15

أبو رماد 25 15

حلايب 23 16

رأس حدربة 24 16