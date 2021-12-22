/667573/أحمد-فتحي-رسائل-ذوى-الإعاقة-باحتفالية-قادرون-باختلاف-شجعت-الدولة-على-وضع-هذا-الملف-في-الأوليات

قال النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن الاجتماعي ، أن رسائل ذوى الإعاقة بإحتفالية قادرون بإختلاف شجعت جميع الجهات فى الدولة على وضع هذا الملف فى الأوليات ونتابع يوميا التنسيق بشأن الإعلانات الخاصة بتكريم وتعيين ذوى الإعاقة، بجانب أن ترجمة طلبات ذوى الإعاقة فى إحتفالية «قادرون بإختلاف»رسالة من الدولة ولكنها بداية وهو أمر يتطلب المتابعة الرقابية لكل تحركات الدولة فى هذا الملف ومنها أزمة الـ 5%وسأتقدم بطلب مناقشة عامة لمراجعة الخطوات المتبعة فى هذا السياق على مستوى الحكومة والقطاع الخاص وسنشكر من يلتزم ومن لا يلتزم سنقوم بدورنا بشأنه قائلا:" الرئيس السيسى مش هيعمل كل حاجة ولازم مؤسسات الدولة تقوم بدورها..حلو أننا نسلط الضوء على المشاكل ولكن لابد من حلول».

دوت الخليج وأكد أيضا على أن الحلول الفعالة فى هذا القطاع ستكون من خلال المجتمع المدنى، والمسئولية المجتمعية لشركات القطاع الخاص،مشيرا إلى أن التكامل من خلال هذه الأدوار يساعد كثيرا هذه الفئات دون تحميل أى أعباء على ميزانية الدولة. وأشار إلى ضرورة أن نكون أمام ثقافة فى الشارع المصرى تجاه هذه الفئة، مؤكدا على أن التطرق لمثل هذه الموضوعات رسالة أيضا للمواطنين والشباب خاصة أن الجميع يرى«الدنيا سوداوية فقط»، مؤكدا على أن صندوق ذوى الإعاقة سيتم تغيره قريبا وسيكون «قادرون بإختلاف» مؤكدا على أن النماذج المشرفة من هذه الفئة هم فعلا«قادرون بإختلاف».

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