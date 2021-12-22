حياة كريمة.. أهالى قرية بالمنيا يتبرعون بقطعة أرض لبناء مدرستين (صور)

جدة - نرمين السيد - وتشهد القرية وتوابعها إنشاء مدرستين للتعليم الاساسى بعزبة الشيخ زياد التابعة للقرية، وكذلك إنشاء مجمعاً للخدمات ليضم مكاتب لجميع الخدمات الحكومية، ومجمعا زراعيا.

وقال محمد سيد، رئيس مركز ومدينة مغاغة، إن تنفيذ المشروعات يجرى على قدم وساق ونسب التنفيذ تخطت الـ 70%، خصوصا فى المدرستين اللاتين قام الأهالى بالتبرع بقطعة أرض كبيرة لانشاءهما، وتم إسناد الأمر للأبنية التعليمية وتم التنفيذ سريعا باحدث التصميمات وافضل الإمكانيات.

حياة كريمة فى الصعيد

أضاف سيد فى تصريح خاص لـ "دوت الخليج" أن القرية تشهد أيضا، إنشاء محطة رفع مياه ضخمة، بالإضافة إلى عمل شبكات الصرف الصحى، ووصلات مياه شرب، وكذلك تحسين الكهرباء من خلال وضع محولات جديد وكابلات للهواتف، مؤكدا أن مجمع الخدمات الحكومية كان حلماً للأهالى وقد أصبح حقيقة على أرض الواقع لتسهيل إنجاز مهامهم بدلا من الانتقال للمدينة أو عاصمة المحافظة " مدينة المنيا.

تنمية الصعيد

فيما قدم مصطفى مجدى، أحد أهالى القرية الشكر لـ الرئيس عبدالفتاح السيسى على تلك المبادرة التى لمست حياتهم وحولتها للأفضل، بعد معاناة طويلة مع أزمات المياة الجوفية، وصعوبة التنقل للمدارس للبعيدة، وكذلك سوء حالة مياه الشرب وضعف الكهرباء.