تأكيد الرئيس دعم مصر الكامل لـ ليبيا أبرز اهتمامات الصحف

جدة - نرمين السيد - وبعنوان (الرئيس: دعم مصرى كامل لتفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبى) نقلت صحيفة "الأهرام" تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال استقباله أمس فى قصر الاتحادية محمد المنفى رئيس المجلس الرئاسى الليبى، دعم مصر الكامل كل ما من شأنه أن يحقق المصلحة العليا للشقيقة ليبيا، ويفعل الإرادة الحرة لشعبها، ويحافظ على وحدة وسيادة أراضيها.

وأشارت إلى تصريح المتحدث باسم الرئاسة، أن رئيس المجلس الرئاسى الليبى عرض، خلال اللقاء الذى جرى بحضور سامح شكرى، وزير الخارجية، والوزير عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، وكذلك السفير عبدالمطلب إدريس، مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية، مجمل الوضع السياسى الداخلى الحالى فى ليبيا، حيث تم التوافق على تكثيف التشاور والتنسيق بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، لمتابعة مستجدات العملية السياسية، والإجراءات الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية، بما يساعد على استعادة استقرار ليبيا، وتوحيد مؤسساتها، ولتكون للشعب الليبى السيطرة الكاملة على مقدرات بلاده.

من جهته، ثمن «المنفى» دور مصر الحيوى، وجهودها الحثيثة والصادقة، بقيادة الرئيس السيسى، لاستعادة الأمن والاستقرار فى ليبيا، وتوحيد مؤسسات الدولة، خاصة المؤسسة العسكرية، المتمثلة فى الجيش الوطنى الليبى، وذلك بالتكامل مع جهود لجنة (5+5)، المتعلقة بالمسار العسكرى للأزمة الليبية.

وتحت عنوان "السيسى يفتتح مشروعات تنموية فى محافظات الصعيد" ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، سيفتتح خلال ساعات، العديد من المشروعات التنموية فى مجالات البترول والثروة المعدنية، والصرف الصحى، ومياه الشرب، وتنقية ومعالجة المياه، والقطاع الصحى بمحافظات الصعيد، فى إطار التنمية الشاملة للدولة بجميع محافظات الصعيد، التى تخدم فى المقام الأول المواطن المصرى وترفع عنه المعاناة.. كما أنها بهذه الافتتاحات، تحصد محافظات الصعيد ثمار الخطط التنموية، التى وضعتها الدولة، وتبناها الرئيس السيسى منذ توليه مقاليد الحكم، للنهوض بها، وتحقيق حياة كريمة لأهالينا هناك.



وفى الشأن الاقتصادى، أبرزت صحيفة "الأخبار" تأكيد الدكتور محمد معيط وزير المالية فى حوار مفتوح مع رموز مجتمع الأعمال الندوة التى نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن هناك توجيهات رئاسية بدراسة وإقرار حزم تحفيزية لتوطين الصناعات الاستراتيجية، على النحو الذى يسهم فى تعظيم قدراتنا الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية، وأوضح أن الحكومة تدرس حاليًا عدة مقترحات لتحفيز صناعة الغزل والنسيج، وصناعة السيارات الكهربائية.

ونبهت إلى تشديد وزير المالية على أن الحكومة تدرك أن القطاع الخاص هـو قـاطـرة النمو الاقتصادى، التى تستطيع أن توفر مليون فرصة عمل للخريجين سنويًا، ولذلك تمضى بقوة نحو تعزيز مشاركات القطاع الخاص فى عملية التنمية، وتعظيم مساهماته فى النشاط الاقتصادى، وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، نجح فى قيادة مسيرة تنموية غير مسبوقة، جعلت بيئة الأعمال فى مصر أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.. وأن الكرة الآن فى ملعب القطاع الخاص، ونتطلع إلى قيامه بدور أكبر فى عملية التنمية.

كما سلطت "الأخبار" الضوء على قيام وزارة الإسكان بتنفيذ مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم على أرض السلام بمدينة سانت كاترين بتكلفة 4 مليارات جنيه، ذلك المشروع الذى يتم تنفيذه طبقا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتطوير المدينة ووضعها بمكانتها اللائقة، ومن المقرر افتتاح المرحلة الأولى من المشروع فى أبريل المقبل.. بتمويل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

ونقلت "الأخبار" أيضًا إعلان البنك المركزى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت خلال الربع الأول من السنة المالية 2021-2022 فى الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2021، ارتفاعات بمعدل 1.5% على أساس سنوى لتسجل نحو 8.1 مليار دولار مقابل نحو 8 مليارات دولار خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2020.

وقال الدكتور عادل عبدالعظيم وكيل محافظ ومساعد قطاع البحوث الاقتصادية بالبنك المركزى إن إجمالى التحويلات بلغ خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2021، نحو 24 مليار دولار بزيادة قدرها نحو 1.9 مليار دولار وبمعدل 8.8% مقارنة بالفترة من يناير إلى سبتمبر 2020.

وركزت صحيفة "الجمهورية" على تأكيد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى الأهمية التى يوليها الرئيس عبدالفتاح السيسى لتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها فى مصر، مؤكدا أن الدولة على استعداد تام لتقديم كل سبل الدعم الممكن لبناء شراكات جادة فى هذا المجال، لاسيما مع شركة "جنرال موتورز" التى تعد شريكا مهما بالنسبة لمصر.

وأفادت بأن ذلك جاء خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولى، مساء أمــس، مـع أنـكـوش أرورا، الرئيس التنفيذى لمجموعة منصور للسيارات، والمهندس طـارق عطا، رئيس شركة جنرال موتورز مصر، ومحمد الغزالى حــرب، رئيس إدارة تطوير الأعمال بمجموعة منصور للسيارات.وحضر الاجتماع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.

كما سلطت "الجمهورية" الضوء على تأكيـد المـركـز الإعـلامـى لمـجـلـس الـوزراء أن استراتيجية الدولة المصرية لتنمية قطاع التموين والتجارة الداخلية تنطلق من عدة محاور تتمثل فى تكوين مخزون استراتيجى من السلع ، وانتظام توفيرها وتواجدها فى الأسواق، مع التوسع فى إنشاء المراكز اللوجستية والتجارية وسلاسل الإمداد والتوريد، وزيادة عدد السلع التموينية المطروحة فى المنافذ.

ونوهت إلى أن ذلك جاء فى تقرير نشره المركز الإعلامى أمس فى إطار سلسلة متتابعة من التقارير بشأن حصاد قطاعات الدولة فى عام 2021، تضمن انفوجرافات تسلط الضوء على حصاد وزارة التموين والتجارة الداخلية.

واسـتـعـرض الـتـقـريـر جـهـود تـوفـيـر السلع الاستراتيجية، موضحاً موقف الاحتياطى منها، حيث تصل مـدة كفاية القمح إلى 5.3 شهر، وكل من الدواجن والأرز 3 أشهر، والفول والسكر التموينى 3.5 شهر، والزيت التموينى 5.4 شهر، والمكرونة 6.5 شهر، واللحوم الحية السودانى 17.9 شهر.

وعلى الصعيد الرياضى، ذكرت "الجمهورية" أن أنظار عشاق الساحرة المستديرة وتحديدا كرة القدم الإفريقية تتجه صوب استاد أحمد بن على بمدينة الريان القطرية لمتابعة مباراة كأس السوبر الإفريقى لكرة القدم بين الأهلى بطل دورى الأبطال والرجاء المغربى بطل كأس الكونفدرالية فى تمام الساعة السابعة مساء.

ونبهت الصحيفة إلى أن الأهلى يبحث عن لقبه الثامن فى تاريخ البطولة، وهو حامل اللقب للنسخة الأخيرة، فيما يدخل الرجاء هذا اللقاء باحثا عن لقبه الثالث، ورغم أن هذه النسخة الثلاثين فى تاريخ البطولة واللقاءات الكثيرة التى جمعت الأهلى والرجاء لكن هذه هى المرة الأولى التى يتواجه فيها الفريقان على لقب السوبر الإفريقى.