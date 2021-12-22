تنمية الصعيد.. أبرز المشروعات التى تمت لتطوير جوهرة مصر (فيديو)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال حواره مع الإعلامى رامى رضوان فى برنامج "مساء dmc"، والمذاع عبر قناة " dmc " الفضائية.

وأكد رئيس هيئة تنمية الصعيد أن "كلمة فقر" سوف تحذف من قاموس أهالى الصعيد، خلال الفترة المقبلة، بعد الجهود الحثيثة التى تقوم بها مؤسسات الدولة للارتقاء بالأهالى، وتوفير حياة كريمة لهم.

وأشار إلى أن هيئة تنمية الصعيد نفذت 18 مشروعا تنمويا فى محافظات الصعيد بتكلفة مليار جنيه، مؤكدا أن الدولة المصرية مهتمة بإنشاء أكبر عدد ممكن من المشروعات لخلق فرص العمل، والقضاء على البطالة، ورفع مستوى معيشة المواطنين.

تنمية الصعيد

ولفت اللواء شريف صالح إلى أنه تم تنفيذ مجمعات صناعية بمحافظتى سوهاج وأسوان، من أجل توفير "حياة كريمة" وآمنة للمواطنين وتحقق رخاء لهم، مؤكدا الهيئة تشجع القطاع الخاص على الدخول فى الصعيد وتقدم له الخريطة الاستثمارية وفق القطاع الذى يود الاستثمار فيه.

وأشار رئيس هيئة تنمية الصعيد إلى أن المثلث الذهبى كنز من الكنوز المتواجدة فى صعيد مصر، مؤكدا أنه يجرى، حاليا، تنفيذ مشروعات تنموية واستثمارية تعدينية بـ "المثلث الذهبى".