حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الخميس 23-12-2021

حظك اليوم برج الحمل الخميس 23/12/2021
مهنيا: تعمل على مشروع منذ فترة لكن تأخر النجاح يجعلك قلق بعض الاحيان حاول التركيز واكمل ما بدأت حتى تصل على النجاح المفترض
عاطفيا:الشريك يقف الى جانبك ويساندك في اوقات الضيق حاول ان لا تتذمر من اي كلمة او تكبر المسائل بينكم
صحيا: حاول تناول لحوم وسوشي وغيرها من المأكولات التى تتمنع في الفيتامينات
حظك اليوم برج الثور الخميس 23/12/2021
مهنيا :اليوم تعود لك عزيمتك السابقة نتيجة اتصالات ولقاءات لكنك في المقابل قد تعاني من الضغوط بسبب امر يتعلق في العائلة
عاطفيا: حاول ان تكون الى جانب الشريك ولا تحاسب في هذه الاوقات على اخطاء الماضي
صحيا:لا تهمل صحتك وحاول مراجعة طبيبك وقم ببعض التحاليل للأطمئنان على صحتك
حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 23/12/2021
مهنيا:تفرح اليوم بسبب اخبار تتعلق في مجالك المهني او موافقة على طلب دراسة وقد يكون اوراق تتعلق بالسفر
عاطفيا:للعازب مشروع زواج الى الواجهة والمتزوج امام مفاجأت كبيرة
صحيا: انت بحاجة لقضاء بعض الاوقات خارج المنزل او قم بنزه بمكان بالطبيعة
حظك اليوم برج السرطان الخميس 23/12/2021
مهنيا:تعيش تحت ضغوط مالية هذا اليوم لكن سرعان ما تجد الحلول بمساعدة مقربين او اصدقاء اوفياء
عاطفيا: لا تغامر بعلاقتك وتفكر في الماضي او تبنى اوهام تدفع ثمنها غاليا مع الايام
صحيا:الم المفاصل ناتج عن قلة النوم وقد يكون الفراش غير مناسب لك حاول تغير مكان نومك
حظك اليوم برج الأسد الخميس 23/12/2021 علي الصعيد المهني والعاطفي والصحي
مهنيا:لا تجرح بكلامتك القاسية احد وحاول ان تكون دبلوماسي اكثر في التعاطي حتى لا تقع بمشاكل مع الزملاء
عاطفيا: ناقش بهدوء مع الشريك خصوصا في النقاط التى تتحدث عن انتقال لمكان جديد ولا تاخذ قرارت بمفردك
صحيا:عصبيتك الزائدة ممكن تأثر بشكل كبير على صحتك النفسية والجسدية حاول خذ الامور بهدوء اكثر
حظك اليوم برج العذراء الخميس 23/12/2021
مهنيا:تنشغل في امور داخل منزلك مع العائلة وقد يكون هناك موضوع انتقال لمكان جديد او سفر
عاطفيا: تزداد الخلافات بينك وبين الشريك في الفترة الاخيرة وهذا بسبب الضغوط التى تتعرض لها من قبل المقربين
صحيا: الم الرأس والجسد سببها هو ساعات النوم القليلة التى تمضيها حاول نظم اوقات نومك
حظك اليوم برج الميزان الخميس 23/12/2021
مهنيا : تقدم تبريرات اليوم لزملاء او شركاء بالعمل نتيجة تأخر بعض الامور المالية حاول ان تنظم مصروفك بشكل افضل
عاطفيا: الامور مع الشريك جيدة لكن عليك ان تحسم قراراك في الارتباط وتأسيس اسرة لقد حان الوقت لذالك
صحيا: نقص التغذية وخصوصا الفاكهة والخضار في وجباتك اليومية امر لا يتحمل التأجيل
حظك اليوم برج العقرب الخميس 23/12/2021
مهنيا:عليك اليوم الحذر جيدا خصوصا بالمواضيع التى تتعلق في اوراق او مستندات لا توقع على شيئ قبل ان تراجع التفاصيل جيدا
عاطفيا: اخبار جيدة وامور تحصل اليوم وهناك قصة حب جديدة او اعتراف متبادل في الاعجاب بشخص مقرب
صحيا: لا تهمل صحتك بسبيل الحصوا على المال وحاول اعطي لنفسك وقت من الراحة بعيدا عن العمل
حظك اليوم برج القوس الخميس 23/12/2021
مهنيا :انفراج مالي تحصل عليه اليوم او بمساعدة اصدقاء او يكون قروض من البنوك تحصل على موافقة
عاطفيا: لا تضغط على الشريك واترك الامور تمشي بهدوء فقط حاول ان تكون مهتم اكثر من الناحية الرومانسية
صحيا: مشاكل المعدة ناتجة عن شرب القهوة بشكل جنوني وخصوصا ساعات الصباح الاولى
حظك اليوم برج الجدي الخميس 23/12/2021
مهنيا: تنتهي اليوم من مشكلة كانت تشغلك خلال الايام الماضية وتكون بحال افضل خصوصا فترة بعض الظهر
عاطفيا: تشعر ان الشريك غامض بتعامله معك خلال الايام الماضية وستكتشف امور جيده بعلاقتك اليوم
صحيا: حاول ان تشرب ماء كثيرا خلال فترة النهار بدل من المشروبات الغازية
حظك اليوم برج الدلو الخميس 23/12/2021
مهنيا: تراجع الحظ لديك يشعرك بالأحباط لكن عليك ان تثابر في سبيل الوصول للنجاح خصوصا انك شخص مجتهد
عاطفيا: شخص من الماضي يعود لحياتك وقد يسبب لك فرحة كبيرة او مشروع زواج مفاجئ لك
صحيا: امضى اوقات فراغك في ممارسة الرياضة او اذهب الى النادي لتحسين حالتك النفسية
حظك اليوم برج الحوت الخميس 23/12/2021
مهنيا:مشاكلك المادية تجعلك لا تميز بين النجاح والفشل لكن عليك التحرك اكتر والبحث عن مدخول اضافي
عاطفيا: اكسر الروتين الحاصل بينك وبين الشريك وحاول ان تقوم ببعض الاهتمام اكثر
صحيا:النوم في وقت متأخر يهدم صحتك وعملك حاول نظم اوقات نومك بشكل افضل
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