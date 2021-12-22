أبرزها الشمر..6 مشروبات دافئة تعزز مناعة الجسم

/667562/أبرزها-الشمر6-مشروبات-دافئة-تعزز-مناعة-الجسم

تساعد المشروبات الدافئة في فصل الشتاء على الشعور بالدفء، لذلك يحرص الكثيرين على تناولها في الطقس شديد البرودة، بالإضافة إلى أنها تحمل بعض الفوائد الصحية الأخرى منها تعزيز قوة مناعة الجسم، وهو أمر ضروري يحتاجه الأشخاص في ظل انتشار فيروس كورونا ومتحوراته في كل العالم.

دوت الخليج كشفت وزارة الصحة والسكان، عبر حسابهت على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن عدة مشروبات تنصح بتناولها، حيث أنها تساعد على تقوية الجهاز المناعي للجسم ضد الأمراض. مشروبات دافئة تعزز مناعة الجسم ويعرض موقع دوت الخليج الإخباري أهم المشروبات الدافئة التي تعزز مناعة الجسم وفقًا لما نشرت وزارة الصحة والسكان المصرية. 6 مشروبات دافئة تعزز مناعة الجسم: 1-النعناع 2- الشاي 3- القرنفل 4- الحلبة 5- الينسون 6- الشمر وأكدت الوزارة أن من أهم فوائدهم ترطيب الفم باستمرار نتيجة احتواء تلك المشروبات على مضادات الأكسدة والزيوت التي لها تأثير طارد ومضاد للالتهابات.

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