الحلم أصبح حقيقة.. مصر تتحدى الزمن بالعاصمة الإدارية الجديدة (صور)

جدة - نرمين السيد - نشر التليفزيون المصرى على صفحته الرسمية "أخبار مصر" على موقع "فيسبوك" صورا للواجهات الزجاجية للبرج الأيقونى الأعلى فى إفريقيا والذى تم تشييده فى العاصمة الإدارية الجديدة وذلك تحت عنوان "الحلم أصبح حقيقة.. مصر تتحدى الزمن بالعاصمة الإدارية الجديدة".





والبرج الأيقونى هو أحد الأبراج العشرين التى من المقرر أن يتم الانتهاء منها فى منطقة المال والأعمال فى العاصمة الإدارية، وتضم مشاريع سكنية وفندقية وكذلك خاصة بكبار الشركات.

ويتكون البرج الأيقونى من 78 طابقًا، وتم التخطيط له ليكون على شكل مسلة فرعونية والشكل الخارجى سيكون زجاجيًّا، ومن المتوقع أن يُزال الستار عن البرج الأيقونى ليظهر فى شكله النهائى فى 13 يناير 2022م.

وسيضم البرج الأيقونى مجمعًا متكاملًا من كل الخدمات والعديد من المكاتب الإدارية والمقرات بأهم مناطق العاصمة الجديدة، ويُقام على مساحة تقارب الـ 240 ألف متر، وسيمثل نقطة جذب سياحى واستثمارى لوسط العاصمة الإدارية.