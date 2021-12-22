موجز دوت الخليج: الأرصاد تزف بشرى عن الطقس.. والننى يشارك فى دك حصون سندرلاند

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامى لـ هيئة الأرصاد الجوية، لـ قناة إكسترا نيوز الفضائية، إن الإسكندرية والبحيرة وكل المناطق المطلة على البحر المتوسط، تعرضت أمس الثلاثاء لـ تقلبات الجوية وبعض أمطار والرياح الشديدة. ويرصد دوت الخليج، فى السطور التالية أبرز الأحداث على مدار الساعات الماضية ضانى وكندوز.. أسعار اللحوم اليوم فى الأسواق ومحلات الجزارة كورونا فى مصر.. الصحة: 848 إصابة جديدة و47 حالة وفاة الأرصاد تزف بشرى عن حالة الطقس وموجة البرد (فيديو) الربط الإلكترونى مع ليبيا.. مستشار وزير القوى العاملة يكشف التفاصيل (فيديو) طقس اليوم.. ارتفاع طفيف لـ درجات الحرارة وشبورة كثيفة.. القاهبة 18 الموجة الخامسة من كورونا.. المستشار الألمانى يعلن خبرا صادما إنهاء كورونا فى 2022.. واشنطن تتعهد بتقديم 2.1 مليار جرعة من اللقاحات كورونا فى بريطانيا.. أكثر من 90 ألف إصابة جديدة خلال 24 ساعة الننى يشارك فى دك حصون سندرلاند بـ خماسية نارية (فيديو) الدورى الإسبانى.. برشلونة يتلقى ضربة موجعة جديدة أمام إشبيلية مباراة الأهلى والرجاء.. موعد لقاء السوبر الإفريقى وكل القنوات الناقلة ترتيب الدورى الممتاز بعد فوز الزمالك على المقاولون مباراة الأهلى والرجاء.. موسيمانى: أشعر أننى متقدم بخطوة وأنا ألعب فى قطر حفل زفاف ابنة ماجد المصرى بحضور نجوم الفن والغناء (فيديو وصور) فنانة التريند.. أول تحرك قانونى من نقابة المهن التمثيلية رشوان توفيق: وقفت أمام قبر زوجتى وقالت لى «بتوحشنى» (فيديو) قضية الآثار الكبرى.. أقوال حسن راتب ونائب الجن تفجر مفاجآت (فيديوجراف) خلى بالك.. عيون الرادار تصطاد هذا العدد من المخالفات على الطرق توابل تمنع الخرف والزهايمر.. تعرفى عليها وخليها على سفرتك دائما شريحة تحت الجلد لـ تخزين بيانات التطعيم ضد كورونا.. اعرف التفاصيل

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