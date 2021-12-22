إصلاح كسر ماسورة مياه على كورنيش النيل بالقرب من أبراج النايل سيتى

جدة - نرمين السيد - انكسرت ماسورة مياه اليوم الأربعاء بمحور كورنيش النيل بعد أبراج النايل سيتى للقادم من ماسبيرو ومناطق بولاق أبو العلا ورض الفرج والمتجه لمعهد ناصر ومناطق شبرا الخيمة.





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