التعليم تكشف حقيقة الجداول المنشورة لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى

جدة - نرمين السيد - أوضح الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، حقيقة الجداول المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعى والمتعلقة بعدد الأسئلة ونوعيتها لطلاب الصف الأول والثانى الثانوى.





وقال الوزير، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مساء أمس، إن الجداول المنشورة لا أساس لها من الصحة ولا علاقة لها بالوزارة ولا يجب الالتفات إليها وإن عبرت عن شئ فإنها تستغل انشغال الكثيرين بالامتحانات وعزوف الكثيرين منا عن التعلم.

وطالب الوزير الطلاب بالتركيز فقط على فهم الموضوعات وعدم الانشغال بعدد الأسئلة أو نوعيتها، مضيفًا: "الامتحان يعم على الجميع وهدفه الأسمى أن يقف كل طالب على مستواه حتى يستطيع المتابعة من أجل تعلم أفضل".