جانب من فعاليات حملة هيئة الرعاية الصحية التوعوية لغسيل الأيدي والعناية بصحة...

من داخل عدد من المدارس الإبتدائية بالأقصر، استمرار فعاليات الحملة التوعوية بضرورة غسل الأيدي وأهمية الحفاظ على صحة الفم والأسنان واللثة، والتي تستهدف مليون مواطن بالمحافظة.

تهدف الحملة، التي تنفذها الهيئة بالتعاون مع شركة يونيليفر (Unilever) العالمية، إلى تدريب الأطفال على غسيل الأيدي بالطريقة الصحيحة وفقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى التوعية بأهمية غسيل الأسنان والحفاظ على صحة الفم والأسنان واللثة.

فيما تستمر فعاليات حملة "صحتك.. امسك فيها بإيدك وسنانك" التوعوية للهيئة، على مدار 40 يومًا بمحافظة الأقصر، وتستهدف الحملة الأطفال في المقام الأول من كافة المراحل العمرية.

خلال فعاليات الحملة التوعوية، تم تثقيف الأطفال بالطرق الصحيحة لغسل الأيدي، وأهمية غسيل الأسنان منذ مرحلة الطفولة، كما تم توزيع عدد من الهدايا الرمزية وكتيبات التلوين لتشجيع الأطفال على أهمية غسل الأيدي وتنظيف الأسنان بالطريقة السليمة، وذلك لحث الأطفال على الاهتمام بالنظافة الشخصية .