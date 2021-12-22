بناء على توجيه الرئيس السيسى.. ضم 15 مليون مواطن لمنظومة التأمين الصحى

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى وتحسين مستوى معيشته وإتاحة الخدمات الصحية مع ضمان جودتها، من خلال ضم كل فئات المجتمع المصرى تحت مظلة منظومة التأمين الاجتماعى والصحى، تنفيذًا لرؤية "مصر 2030"، والتى تستند لمبادئ وأسس التنمية المستدامة الشاملة.
وأوضح الدكتور محمد ضاحى رئيس هيئة التأمين الصحى، أن الفئات التى تم ضمها تشمل الفلاحين وعمال الزراعة، وعددهم 6 ملايين و478 ألف، وفئة أصحاب الأعمال، وعددهم مليون و803 آلاف و155 مواطنًا، بالإضافة إلى 700 ألف من سائقى التاكسى والميكروباص، و65 ألفًا و600 مواطن ضمن فئات العمالة غير المنتظمة من الصيادين، علاوة على 33 ألفًا و157 مواطنًا من أعضاء النقابات المهنية (الفنانين والتشكيلين والممثلين).
وأضاف ضاحى، أنه حرصًا من القيادة السياسية على دعم فئات العمالة غير المنتظمة، فقد تقرر ضم 6 ملايين و200 ألف مواطن من (عمال المناجم والمحاجر والمقاولات، وعمال النقل والشحن) للانتفاع بخدمات الهيئة العامة للتأمين الصحى.
وأشار ضاحى إلى أن إجمالى الفئات التى تقرر إضافتها لمظلة التأمين الصحى، بلغت نحو 15 مليونًا و280 ألف مواطن، ليرتفع إجمالى منتفعى التأمين الصحى إلى 68 مليونًا و930 ألفًا و829 مواطنًا، بنسبة تغطية تأمينية 68% من إجمالى الشعب المصرى.
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