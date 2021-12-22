استئناف حركة الملاحة فى مياه البحر المتوسط وبحيرة البرلس

وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، برئاسة نصر عبد الهادى، اليوم الأربعاء، إشارة من ميناء البرلس باستئناف حركة الصيد بعد توقفها، وتحسن الأحوال الجوية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم.
وانطلقت مراكب الصيد فى البحر المتوسط فى رحلات صيد بعد أن تم تزويدها بالوقود والثلوج، من ميناء الصيد بالبرلس لتنطلق فى عرض البحر لبدء عمليات الصيد، بعد توقفها.
وتشهد محافظة كفر الشيخ حالة من استقرار الطقس يصاحبها رياح خفيفة، بعد أن تعرض المحافظة لمدة 3 أيام لموجه من الطقس السيئ، وهبوب الرياح وهطول الأمطار، إذ سطعت الشمس بسماء المحافظة منذ الصباح الباكر.
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