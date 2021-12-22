وزير الزراعة الصربى: نتمنى أن تصبح بلادنا مركزا لتوزيع المنتجات المصرية

جدة - نرمين السيد - بحث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، مع بوجدان ايجيتش نائب وزير الزراعة الصربى، آفاق التعاون الزراعى بين البلدين، بحضور بعض قيادات وزارة الزراعة، وأعضاء السفارة الصربية بالقاهرة.





أكد القصير، خلال اللقاء، عمق العلاقات التاريخية بين مصر وصربيا.. إذ تناول اللقاء أهمية التعاون وتبادل السلع الزراعية وزيادة حجم الاستيراد والتصدير، وكذلك التعاون فى مجالات الميكنة الزراعية وإدارة المياه.

من جانبه، أشار الجانب الصربى إلى أن زيارته لمصر حاليًا بهدف رغبته الشديدة للتعاون فى كل المجالات والأنشطة الزراعية بهدف زيادة كميات السلع الزراعية المصدرة بين البلدين، والتأكيد أن السلع الزراعية المصرية منافسة بالأسواق العالمية، وأن الجانب الصربى لديه الرغبة الحقيقية فى استيراد المنتجات الزراعية المصرية.

ولفت إلى إمكانية أن تكون صربيا مركزًا لتوزيع المنتجات المصرية سواء للسوق المحلية داخل صربيا أو لدول الجوار، فضلاً عن رغبة صربيا فى أن يتم هذا التعاون فى إطار الاستفادة المتبادلة للبلدين، وفى ضوء ذلك فقد اتفق الجانبان على إنشاء نظام دائم لتبادل السلع الزراعية معفاة من الرسوم الجمركية.

كما اتفقا الجانبان على تشكيل مجموعة عمل فنية لمناقشة كل الأمور المتعلقة بين البلدين بشكل تفصيلى، وكذلك إعداد مقترح لمشروع مذكرة التفاهم، والتى من الممكن أن تتضمن كل أوجه التعاون فى القطاع الزراعى.

وأكد القصير على توجيهات القيادة السياسية فى فتح أسواقًا جديدة وبديلة بهدف زيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية التى أصبحت تتواجد حاليًا فى معظم أسواق العالم، وعليها طلب متزايد من معظم الدول نظرًا لجودتها العالية.