القوى العاملة: صرف 1.3 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة .. وتعيين...

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الفيوم ، بصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية بواقع مليون و 389 ألفاً و500 جنيه كرعاية إجتماعية لـ 2701 عامل غير منتظم منحة المولد النبوي الشريف ، فضلاً عن تسجيل 45 عاملاً جديد بالمنظومة.
وأشار الوزير إلي أن المديرية قامت بتعيين 581 شاباً، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، منهم 3 شباب من قادرون باختلاف ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتسجيل 1772 من راغبي عمل، فضلا عن استخراج 681 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة.
وقالت هناء عبد الفتاح مدير المديرية - في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر نوفمبر الماضي- إن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي ، تم التفتيش على 272 منشأة ، وأسفر عن تحرير 10 محاضر للمنشآت المخالفة ، فضلاً عن عمل 8 حملات تفتيشية ، كما تلقت 52 شكوى عمالية ، تم تسوية 5 شكاوى منها ودياً ، وإحالة 10 منها للقضاء ، وحفظ 6 شكاوي ، وتبقي 21 ما زالت تحت البحث والدراسة ، وعقد ندوتين توعية للعمال .
وأضافت مدير المديرية أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 111 منشأة ، وأسفر عن تحرير 17 محضراً للمنشآت المخالفة ، وبحث 9 شكاوى ، فضلاً عن متابعة أعمال التطهير والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد .
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