الرئيس السيسى يفتتح صباح اليوم مجمع انتاج البنزين بشركة اسيوط لتكرير البترول

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم مجمع انتاج البنزين بشركة اسيوط لتكرير البترول بمحافظة اسيوط بالاضافة الى عدد من المشروعات التنموية الاخري في نطاق إقليم الصعيد". وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان مجمع اسيوط لانتاج البنزين يعتبر أحد مشروعات الدولة الاستراتيجية في اطار خطط التنمية صعيد مصر، حيث يعد أكبر مجمع بترولى فى الوجه القبلى يهدف لتأمين إمدادات البنزين لأهالي محافظات الصعيد وتوفير تكلفة نقله من معامل التكرير القائمة بالقاهرة والإسكندرية والسويس لمناطق الصعيد المختلفة.

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