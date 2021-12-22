/667579/الرئيس-السيسي-يفتتح-مشاريع-حياة-كريمة-ومجمع-إنتاج-البنزين-بأسيوط-اليوم

تشهد محافظة أسيوط، صباح اليوم، افتتاح الرئيس السيسي عددًا من المشاريع القومية المنفذة وحياة كريمة.

دوت الخليج

ونرصد فى السطور التالية أبرز تلك المشروعات التى من المنتظر أن يفتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء، بحضور عدد من الوزراء ورجال الدولة.

الرئيس السيسي يفتتح مشروعات حياة كريمة بأسيوط

ومن تلك المشاريع التى من المنتظر افتتاحها، مجمع إنتاج البنزين عال الأوكتين بمصفاه تكرير أسيوط وذلك بتكلفة استثمارية قدرها 450 مليون دولار، وأيضًا مشروع محور ديروط على النيل ومشروعات خاصة بالإسكان الاجتماعي بغرب أسيوط.

كما أنه من المقرر أيضًا أن يقوم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بافتتاح عدد من مشاريع مبادرة حياة كريمة، والتى تستهدف تحسين بيئة الريف المصري.

تجدر الإشارة إلى أن عدد من الوزراء منهم، وزراء الإسكان والتعليم العالي والصحة والاتصالات والبترول والكهرباء، قد توجهوا إلى جنوب مصر، حيث افتتاح تلك المشاريع ووضع اللمسات الأخيرة لها.

تجيهز المشاريع المنفذة بأسيوط

كما تعمل الأجهز الأمنية بكافة عناصرها على تمشيط الأماكن والطرقات التى من المقرر أن يمر منها الرئيس السيسي، والعمل على تسجيل بيانات أصحاب المنازل.

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وتولى الدولة اهتمام غير مسبوق بالمشاريع القومية المنفذة فى صعيد مصر، تلك الآونة حرصًا منها على النهوض بأحوال المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.