/667584/استمرار-انخفاض-درجات-الحرارة-فى-المحافظات-وسانت-كاترين-صفر

درجات الحرارة اليوم، يتطلع الكثير من المواطنين إلى معرفة حالة الطقس اليوم الأربعاء، خاصة فى ظل الانخفاض الكبير خلال الأيام الماضية.

دوت الخليج

ووفقًا لما توقعته هيئة الأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن تصل درجات الحرارة فى مدينة سانت كاترين إلى ما تحت الصفر، كما أنه من المتوقع أيضًا أن تسقط أمطار على مناطق أخرى بالمحافظات الشمالية.

درجات الحرارة فى المحافظات

هذا وكان محافظي الجمهورية، قد أكدوا على أنه سيتم انتظام الدراسة غدًا، وفقًا لقياس درجات الحرارة فى كل واحدة.

وكانت المعاهد الأزهرية وعدد من المدراس التابعة لوزارة التربية والتعليم قد تم تعطيل الدراسة بها، لمدة ثلاثة أيام.

هذا ومن المنتظر أن يستمر طقس شديد البرودة على كافة أنحاء الجمهورية، حيث تصل درجة الحرارة خلال فترات المساء، إلى 5 درجات فى سيوة ومحافظة مطروخ تصل درجة الحرارة إلى 7.

طقس الأربعاء

ونشير فى السطور التالية درجات الحرارة فى جميع المحافظات:-

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 11 العظمى 17 درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 10 والعظمى 17 درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 11 والعظمى 17 درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 05 والعظمى 17 درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 10 العظمى 18

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 08 والعظمى 18 درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 10 والعظمى 18 درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 10 والعظمى 18 درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 10 والعظمى 17 درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 10 والعظمى 17