/667585/القاهرة-تعلن-الانتهاء-من-إخلاء-4340-أسرة-بمصر-القديمة-وتسكين-المستحقين-بمدينة-السلام

أكدت نائبة محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، المهندسة جيهان محمد عبد المنعم، أنه تم إخلاء 4340 أسرة من عزبة أبو قرن بحي مصر القديمة، الجاري إزالتها، من إجمالي 4758 أسرة، وتسكين المستحقين بالوحدات البديلة المجهزة بمشروع معا بمدينة السلام بالتوازي مع أعمال الأخلاء.

دوت الخليج

الانتهاء من إخلاء 4340 أسرة بمصر القديمة وتسكين المستحقين بمدينة السلام

وأضافت نائبة المحافظ، المهندسة جيهان محمد عبد المنعم، خلال تفقدها عمليات الإزالة بعزبة أبو قرن، أن مشروع الإزالة للمنطقة بهدف التطوير يعد مشروعا متكاملا قامت به الدولة من أجل توفير سكن آمن وحياة كريمة للمواطن يتضمن كافة الخدمات والمرافق باعتبارها تغير حياة المواطنين للأفضل هدف رئيسي تسعى إليه الدولة.

نائبة محافظة القاهرة: مشروع الإزالة للمنطقة بهدف التطوير يعد مشروعا متكاملا

ونوهت إلى حرصها بالتواجد الميداني في أماكن أعمال الإزالة لمتابعة ما يتم من أعمال ومقابلة المواطنين الذين تم إخلائهم وحل كافة مشكلاتهم وتسليم المستحقين، لوحداتهم السكنية بمشروع مدينة معا بمدينة السلام ٢ ومتابعة أعمال لجنة التظلمات.

ولفتت إلى أنه تم هدم 975 عقارا بالمنطقة هدم كلي، بجانب إخلاء ١١٩ عقارا جاري إزالتهم، ليكون الإجمالي 1094 من أصل 1413 عقارا بالمنطقة.

وأكدت على ضرورة الإلتزام بالجدول الزمني المعد لإنجاز الأعمال على أرض الواقع، حيث تقوم ، بالمتابعة من موقع الأحداث وسط أعمال الازالة للوقوف على أخر المستجدات وتذليل أى عقبات تحول دون تنفيذ الأعمال بالتنسيق مع كافة الاجهزة التنفيذية بالمنطقة الجنوبية وحي مصر القديمة.