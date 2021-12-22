/667577/المجمعات-الصناعية-مفتاح-سحري-وبرلمانيون-تدعم-الإنتاج-الوطني- وتحقق-الاكتفاء-الذاتي

تولي الدولة المصرية اهتماما كبيرا بالتصنيع المحلي لما له من أهمية كبري، ونتيجة ذلك سعت في إنشاء المجمعات الصناعية بهدف زيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي، و تعد المجمعات الصناعية ركيزة أساسية لاستمرار معدلات النمو الإيجابية التى يشهدها القطاع، كما إنها تساهم في توفير العديد من فرص العمل للشباب في تلك المحافظات.

دوت الخليج

وفي هذا الصدد، أكد النائب شحاته أبو زيد، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يسعى لتوفير حياة كريمة لكل المصريين في كافة محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن ما حدث في محافظات الصعيد خلال السنوات القليلة من تنمية وتطوير أكبر دليل على هذا الأمر، خاصة أن صعيد مصر عانى من الاهمال والتهميش لعدة سنوات.

شحاته أبو زيد: محافظات الصعيد شهدت تضاعف في عدد المصانع

وأضاف أبو زيد، أن محافظات الصعيد شهدت تضاعف في عدد المصانع هناك خلال السنوات القليلة الماضية، وهذا الأمر يعد انجازا حقيقيا على أرض الواقع، مؤكدًا أن الحكومة تقوم حاليًا بإنشاء 9 مجمعات صناعية جديدة فى 8 محافظات بالصعيد، وهم مجمع صناعى فى بنى سويف، ومجمعين فى الفيوم، ومجمع فى المنيا وآخر فى محافظة أسيوط، ومجمع بسوهاج، ومجمع بقنا، ومجمع فى الأقصر و مجمع صناعى فى محافظة أسوان.

وأشار أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن تلك المجمعات الصناعية، تأتي ضمن خطة التنمية الصناعية الشاملة والتي تعد ركيزة أساسية لاستمرار معدلات النمو الإيجابية التى يشهدها القطاع، كما إنها تساهم في توفير العديد من فرص العمل للشباب في تلك المحافظات.

وأوضح النائب شحاته أبو زيد، أن الدولة المصرية نجحت في إقامة 14 محورا على النيل في 7 سنوات فقط، مقابل 4 محاور فقط تم انشاءهم منذ 150 عاما، مؤكدًا أن القيادة السياسية لديها رؤية ثاقبة ومتابعة دورية لكافة المشروعات التنموية في محافظات مصر المختلفة، لتوفير حياة كريمة لكل المصريين .

حاتم المليجي: المجمعات الصناعية تأتي بهدف دعم الإنتاج الوطني

قال النائب حاتم المليجي، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة تولي التصنيع المحلي أهمية كبري ونتيجة ذلك سعت في إنشاء المجمعات الصناعية بهدف الاكتفاء الذاتي، لافتا أن المجمعات تعد نقطة انطلاق نحو الجمهورية الجديدة.

وأضاف المليجي، في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، أن الدولة أنشأت 13 مجمعًا صناعيًا على مستوى الجمهورية، أغلبهم في محافظات الصعيد، لافتا أن المجمعات تلعب دورا كبيرا في توفير فرص عمل للشباب.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلي أن المجمعات الصناعية تأتي بهدف دعم الإنتاج الوطني، بالإضافة إلي أنها تحقق رغبة الدولة في توطين الصناعة وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها، مما يساعد على تقليل الواردات وزيادة الصادرات. وأكد المليجي، أن المجمعات التي يتم إقامتها تكون متكاملة ومزودة بكافة الخدمات اللازمة لضمان استدامة الأنشطة الإنتاجية وربطها بسلاسل الإنتاج المتكاملة، مضيفا: المجمعات ستكون بداية لتصنيع منتجات كان يتم استيرادها من الخارج.

وتابع عضو مجلس الشيوخ: المجمعات الصناعية تساهم في استغلال الثروات الطبيعية المتواجدة في المحافظات، لافتا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يهتم بإطلاق المشروعات التنموية في جميع المحافظات بهدف تحقيق المساواة بين المواطنين.