رئيس طاقة الشيوخ لـ دوت الخليج: الاستخدام الأمثل للطاقة أولوية.. والتغير المناخى أزمة كبيرة ..والاستعداد المصرى له ضرورة.. وقانون العمل يهم الدولة ونراعى فيه مصلحة العامل وصاحب العمل.. فيديو

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تحدث النائب عبد الخالق عياد، رئيس لجنة القوى العاملة والبيئة والطاقة بمجلس الشيوخ، عن أبرز المناقشات التي دارت باللجنةـ والمتعلقة بأزمة التغير المناخي، وطلب محمد فريد بشأن تفعيل المجلس الأعلى للطاقة، إضافة إلى تطورات قانون العمل.

ويأتي ذلك بعد مناقشة لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب عبد الخالق عياد، المقدم من النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، بشأن تفعيل اختصاصات المجلس الأعلي للطاقة بما يخدم التخطيط الأمثل لحاجة مصر من الطاقة فى المستقبل المتوسط والبعيد المدي.

دوت الخليج

وقال النائب عبد الخالق عياد في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، أن المجلس الأعلى للطاقة موجود بالفعل وله قانون يحكمه، ولكن القانون تم تعديله، وأغلبيته مشكل من الأشخاص المعنيين بالطاقة، حيث أنه مجلس استراتيجي، ينظر للشكل العام لوضع الطاقة في مصر بما تعنيه من منتج متنوع ومختلف.

ونوه عياد أن الطاقة تتمثل في عدد من المنتجات كالكهربا والغاز والمياه والبوتجاز، كما ان كل نوع به يمثل استخدام معين معطيا لذلك عدد من الأمثلة كماكينة المياه الذي يستخدمها الفلاح أو البوتجاز الذي يستخدمه المواطن في المنزل، والكهرباء أيضا، حيث ان هذه الطاقة أساها طبيعي وليست مصنوعه، والاجتهاد يكون في البحث عنها، من اجل استخدامه بشكل يضمن استفادة الاجيال القادمه منه أيضا، وذلك عن طريق الدراسة الجيدة لاوجه استخدامها.

واوضح انه يجب عمل اعتبار للأجيال القادمه، مثلما فعل معنا الاجيال السابقة، وذلك عن طريق الاستخدام الجيد للطاقة، والتصرف في الثروة الناضبة، عن طريق الاكتشاف المستمر لها، منوها ان النائب محمد فريد مقدم طلب الاحاطة، كان يقصد في طلبه ويستفسر عن عدة اسئلة وهي، هل المجلس الأعلى للطاقة مفعل ويقوم بوضع استراتيجيات؟، وأيضا هل توجد أمانة فنية بالمجلس تقوم بوضع توصيات يتم على اساسها اتخاذ قرارات.

واوضح ان لجنة الطاقة شهدت اليوم حضورمن الممثلين عن الوزارات المعنية بملف الطاقة، وتم الاستماع لكل الأراء، وتم الاتفاق على بلورة، الموضوع بنقاط محددة، سيتم بحثهم الاجتماع القادم، ثم كتابة تقرير عنه وتقديمه للرئيس المجلس.

رئيس القوى العاملة بالشيوخ لـ دوت الخليج:قانون العمل يهم الدولة ككل ونراعى فيه مصلحة العامل وصاحب العمل

وقال النائب عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة بمجلس الشيوخ، أن قانون العمل صعوبته تتمثل في أنه خلال فترة زمنية في مصر ترسخت مفاهيم وقناعات حول العلاقة بين العامل وصاحب العمل، لافتا أن أكبر صاحب عمل في مصر هي الحكومة بشركاتها.

دوت الخليج

وأكد عياد، في تصريحات خاصة لـ”دوت الخليج”، أن الشباب يفضلون العمل في القطاع العام عن الخاص، ويرجع ذلك لوجود قناعة بالتثبيت في العمل الحكومي عن الخاص، مضيفا: مصطلح التثبيت في العمل موجود في مصر فقط، و لا نستطيع اقناع المواطنين بأن هذا المصطلح غير ضروري، والمهم هو جودة العمل.

عبدالخالق عياد: القانون العمل هدفه تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل

وتابع رئيس القوي العاملة بالشيوخ: تم دعوة اتحاد عمال مصر واتحادات أصحاب العمل وأعضاء المجلس، وخلال المناقشات كان هناك عدة آراء جدالية، ولكن في آخر المناقشات توصلنا إلي ضرورة أن نعلي من قيمة العمل نفسه لأن إذا اصبح العامل غير منتج فكيف لصاحب العمل والعامل أن يقتسمان قيمة الإنتاج؟

وأشار عياد، إلي أن قانون العمل هدفه في المقام الأول هو تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل، مضيفا: لابد أن يتفهم كلاهما بأنه لا يوجد شيء يسمي (عقد)، لافتا أنه في نهاية الاجتماع تم الاتفاق علي عمل دراسة آخري للقانون لتحديد أوجه الخلال ولكن لحضور ممثلي الحكومة وجميع المختصين.

رئيس طاقة الشيوخ لـ دوت الخليج:التغير المناخى أزمة كبيرة ..والاستعداد المصرى له ضرورة

قال النائب عبد الخالق عياد رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، أن أعضاء اللجنة كانوا سعداء بشأن مناقشة استیضاح سياسة الحكومة حول الإجراءات المتخذة لمواجهة ظاهرة تغير المناخ، ومدى مطابقة هذه الإجراءات مع الأجندة الدولية الموضوعة في هذا الخصوص وفقا للمعايير المحددة في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة، وذلك بسبب ما يمثله الموضوع من أهمية بالغة على مستوى العالم وليس مصر فقط.

دوت الخليج

واوضح عياد في تصريحات لتحيا مصر، أن هذه المناقشات بشأن التغير المناخي كشفت للمواطن رسالة واضحة، وهي أن مجلس الشيوخ بثوبه الجديد، يهتم بالاشياء العامة التي تخص المواطن .

ونوه ان المجلس كان له دور كبير في دراسة القوانين، المتعلقة بالبيئة، وايضا قوانين اخرى مثل قانون المسنين، وقانون التخطيط العام، لافتا إلى اسناد مجلس الشيوخ الاقتراح المقدم من النائب وليد التمامي بشان مناقشة استیضاح سياسة الحكومة حول الإجراءات المتخذة لمواجهة ظاهرة تغير المناخ، من أجل مناقشته واصدار تقرير بشأنه.

رئيس طاقة الشيوخ لـ دوت الخليج:التغير المناخى أزمة كبيرة ..والاستعداد المصرى له ضرورة

وقال عياد أنه لا ينبغي أن نقلل من خطورة هذا الملف، او من الأشياء المسببه له، حتى من مجرد عوادم السيارات، لأن التجارب الأخيرة أثبتت أن ملف التغير المناخي في غاية الخطورة وبحث حلول له اهمية قصوى.

استضافة مؤتمر قمة المناخ في مصر حدث عظيم وتاريخي

ونوه ان استضافة مؤتمر قمة المناخ في مصر، حدث عظيم وتاريخي، يتطلب من الجميع أن يعي خطورة الموقف، لافتا إلى مشاركة باحثين وعلماء ومتخصصين فيه، مما سيكون له نتائج ايجابية ووضع حلول.

ونوه ان استضافة مصر مؤتمر المناخ يؤكد أنها دولة عريقة مهتمة بالملفات الهامة، على الرغم من أنها ليست من الدول الملوثة، ولكنها حاضرة دوما في الموضوعات التي تتعلق بالبشرية والاحداث المؤثرة.

واختتم عياد أن لجنة البيئة والطاقة بالشيوخ سوف تقوم بتقديم تقرير بشأن ملف التغير المناخي، عن ماذا ستفعله مصر خلال الشهور القادمة بشأن المناخ.