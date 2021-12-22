/667576/أهم-مباريات-اليوم-الأربعاء-الأهلي-والرجاء-المغربي-بالسوبر-الإفريقي

يشهد اليوم الأربعاء على العديد من المباريات في مختلف البطولات، المحلية والقارية حول العالم، والتي يأتي على رأسهاء لقاء الأهلي والرجاء المغربي بالسوبر الإفريقي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يحل اليوم ليستر سيتي الإنجليزي ضيفا على غريمة المحلي ليفربول، على ملعب الأنفيلد، في لقاء الدور ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

السوبر الإفريقي:

الأهلي والرجاء، الساعة السابعة مساء.

الدوري الإسباني

ريال مدريد وأتليتك بلباو، الساعة العاشرة والنصف مساء.

غرناطة وأتليتيكو مدريد، الساعة العاشرة مساء.

الدوري الفرنسي

لوريان وباريس سان جيرمان، الساعة العاشرة مساء.

كليرمون فوت وستراسبورج، الساعة العاشرة مساء.

سانت إيتيان ونانت، الساعة العاشرة مساء.

بوردو وليل، الساعة العاشرة مساء.

تروا وستاد بريست، الساعة العاشرة مساء.

مونيلييه وأنجيه، الساعة العاشرة مساء.

موناكو ورين، الساعة العاشرة مساء.

نيس ولانس، الساعة العاشرة مساء.

ليون وميتيز، الساعة العاشرة مساء.

مارسيليا وستاد ريميس، الساعة العاشرة مساء.

الدوري الإيطالي

ساسولو وبولونيا، الساعة الخامسة والنصف مساء.

فيتيزيا ولاتسيو، الساعة الخامسة والنصف مساء.

هيلاس فيرونا وفيورنتينا، الساعة السابعة والنصف مساء.

انتر ميلان وتورينو، الساعة السابعة والنصف مساء.

روما وسامبدوريا، الساعة السابعة والنصف مساء.

إمبولي وميلان، الساعة العاشرة إلا ربع مساء.

نابولي وسبيزيا، الساعة العاشرة إلا ربع مساء.

كأس الرابطة الإنجليزية

برينتفورد وتشيلسي، الساعة العاشرة إلا ربع مساء.

ليفربول وليستر سيتي، الساعة العاشرة إلا ربع مساء.

توتنهام هوتسبير ووست هام يونايتد، الساعة العاشرة إلا ربع مساء.

أقوى هجوم بالفرق الإنجليزية

كسر فريق ارسنال الرقم المميز في تسجيل الأهداف، بعد إيفرتون وليفربول، برصيد 7003 هدف، من أصل 4228 مباراة.

جاء رقم ارسنال بكسره الرقم 7000 هدف، في المباراة السابقة له بالدوري الإنجليزي الممتاز، أمام ليدز يونايتد، في لقاء الجولة الثامنة عشر من منافسات الدوري.

يحل فريق إيفرتون في صدارة الأندية الإنجليزية الهدافه، برصيد 7139 هدف، من أصل 4611 مباراة، وياتي ليفربول في المركز الثاني برصيد 7071 هدف، من أصل 4228 مباراة.