موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي بالسوبر الإفريقي.. والقنوات الناقلة

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تنطلق صافرة بداية مباراة النادي الأهلي، بطل دوري أبطال أفريقيا، مع بطل كأس الكونفدرالية الإفريقية الرجاء المغربي، في السادسة مساء، في لقاء يجمع بين البطلين على لقب بطولة السوبر الإفريقي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

جدير بالذكر أن الأهلي توج بلقب السوبر الإفريقي للمرة الأخيرة على حساب نهضة بركان.

استعداد الأهلي لمباراة السوبر

وخاض الفريق مباراتين وديتين استعدادًا لمباراة السوبر الإفريقي، حيث تعادل مع طلائع الجيش بهدف لمثله، وحقق الفوز على سموحة بخمسة أهداف مقابل هدف.

ويخوض الأهلي مباراة السوبر الإفريقي بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا، ويواجه الرجاء المغربي بطل الكونفدرالية. ويعد الأهلي هو بطل النسخة الأخيرة في السوبر الإفريقي على حساب نهضة بركان.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء في كأس السوبر الأفريقي

وتنقل مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، مباراة النادي الأهلي والرجاء المغربي، على قناة بي إن سبورت اتش دي 1، بتعليق صوتي الدولي التونسي رؤوف خليف، فيما تنقل قنواة الكأس المباراة على قناة الكأس اتش دي 3 بتعليق صوتي رؤوف خليف أيضاً.

حقق النادي الأهلي فوز قوي على سموحة 5-1، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمباراة الرجاء المغربي في كأس السوبر الإفريقي، المحدد لها يوم 22 ديسمبر الجاري في قطر.

وتم تحديد موعد مباراة الأهلي ومونتيري المكسيكي يوم 5 فبراير القادم، وتقام البطولة هذا العام بالإمارات.

وتبدأ البطولة يوم 3 فبراير بمواجهة الجزيرة الإماراتي وأوكلاند سيتي في مباراة الدور التمهيدي.

وينتظر الهلال السعودي الفائز من هذه المباراة في مباراة الدور ما قبل النهائي، ويلعب الفائز أمام تشيلسي الإنجليزي.

بينما يلتقي الفائز من مباراة الأهلي ومونتيري المكسيكي أمام بالميراس البرازيلي في مباراة الدور قبل النهائي.

وتقام مباراة الأهلي ومونتيري المكسيكي على استاد آل نهيان بنادي الوحدة، وتقام المباراة في تمام السابعة والنصف مساء.