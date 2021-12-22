/667571/محمد-إسماعيل أزمة-غرق-محافظة-الإسكندرية-ستنتهى بحل-فصل-صرف-الأمطار-عن-الصرف-الصحي

أكد النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الاحزظاب والسياسيين، على أن أزمة غرق محافظة الإسكندرية، ستنتهى بعد توافق الأجهزة المعنية الحكومة على حل فصل «صرف الأمطار»عن «الصرف الصحى»، مشيرا إلى أنه سيكون مشروع قومى لمحافظة الإسكندرية.

دوت الخليج

وأوضح اسماعيل خلا ندوة حوارية بموقع دوت الخليج، بأنه حاول طوال العام الأول «ميلاديا» لمجلس النواب أن يوازن بين دوره التشريعى والرقابى بجانب الخدمى خاصة فى ضوء غياب المحليات، مؤكدًا على أن التنسيقية عند طرحها لأى قضية يتم تناولها فى مجلس النواب تقوم بدرسها مسبقًا، ومن ثم يتم قديم حلول واقعية، بعيدة عن السياسة الحنجورية أو المعارضة من أجل المعارضة.

وقال اسماعيل :" تم عقد بدور الانعقاد الأول 58 جلسة خلال الفصل التشريعي الحالي، وجرى مناقشة 146 قانون بهم 1750 مادة، فى ظل مناقشة ثرية بين أعضاء مجلس النواب، وفى إطار إدارة ديمقراطية من قبل المستشار حنفى جبالي، رئيس المجلس، وهو يتيح فرصة أيضًا لشباب التنسيقية أن يقدموا آراءهم وتعديلاتهم". وأردف النائب محمد إسماعيل:" مجلس النواب خلال الفترة الحالية يضع رغم الاختلافات مصلحة الوطن والمواطن، وخلال الفصل التشريعي الحالي لاحظنا كمية كبيرة من الأسئلة الموجهة إلى الوزراء، وحالة من الجدال بين النواب والحكومة، ونتحدث بكل شفافية ونسأل عن سياسات الدولة فى بعض القضايا، وهذا أمر يُحسب إلى المجلس.