صحة الغربية: 2180 فريقا متحركا وثابتا يشاركون فى حملة شلل الأطفال

جدة - نرمين السيد - قال وكيل وزارة الصحة بالغربية الدكتور عبد الناصر حميده، إن 2180 فريقا من مديرية الصحة يقومون بالاشتراك فى حملة شلل الأطفال لتطعيم جميع الأطفال الموجودين بالنطاق الجغرافى للمحافظة، من عمر يوم وحتى 5 سنوات، والتى انطلقت يوم الأحد الماضى.





وأضاف عبد الناصر فى تصريح اليوم الأربعاء، إنه تم تطعيم 92.5٪ من المستهدف تطعيمهم حتى الآن، وأن المديرية استعدت للحملة من خلال وضع خطة لتغطية المناطق الحدودية للمحافظات المجاورة بالإضافة لخطة تطعيم العشوائيات، إلى جانب توفير جميع المعدات (فريزرات، ثلاجات، كلامن، أكياس تبريد) للحفاظ على سلامة وكفاءة الطعوم المستخدمة. ومن جانبه، وجه محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى، بتقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام المواطنين، مشيرًا إلى الاهتمام الذى توليه الدولة بالقطاع الصحى وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

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