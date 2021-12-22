استرداد 3 ملايين ليرة لبنانية لمصريين فى بيروت

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية ببيروت بلبنان، نجح فى استرداد 3 ملايين ليرة لبنانية قيمة الكفالة المصرفية لمصريين.





وأوضح أن الكفالة البنكية تفرض على الكفيل فى حالة إحضار مواطن أجنبى، ويتوجب على صاحب العمل حسب القوانين اللبنانية إيداعها بمصرف الإسكان كضمانة للعامل.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن الوزير تلقى تقريرا عبر مكتب التمثيل العمالى ببيروت فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية فى دول العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت خاصة فى تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا" لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التى تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.

وتناول التقرير الذى تلقاه الوزير عبر الملحق العمالى شرين سيد عبدالجواد رئيس مكتب التمثيل العمالى ببيروت ما تم تحقيقه من إنجازات خلال أكتوبر الماضى، حيث تم اعتماد 4 عقود عمل، وتسوية 12 شكاوى وديا، و7 شكاوى مازالت تحت البحث والدراسة، وذلك من إجمالى 19 شكوى عمالية تقدم أصحابها للمكتب.

كما قام المكتب بـ 4 زيارات للجهات الحكومية المعنية، وزيارات ميدانية للمنشأت وأصحاب الأعمال، فضلا عن 4 لقاءات واجتماعات مع الجالية المصرية، كما أن هناك 22 حالة الموافقة على نقل كفالة إلى كفيل جديد، وحالة للحصول على تعهدات موثقة لدى كاتب العدل متضمنة تعهد صاحب العمل بسداد قيمة الأجر بالدولار.