متناغمون مع الطبيعة.. وزيرة البيئة تكرم طلاب الجامعة الألمانية

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جاء ذلك خلال احتفالية وزارة البيئة، بالتعاون مع مشروع دمج صون التنوع البيولوجى فى السياحة بمصر لتكريم طالبات الجامعة الألمانية المشاركات فى تقديم مقترح تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق.
وأضافت وزيرة البيئة، أن الشباب هم أمل الغد، وأن ما قاموا به هو خطوة مهمة فى مسيرتهم، متمنية لهم استكمال الطريق والعمل فى مجالات تدعم العمل البيئى بالمستقبل القريب.
واستعرضت الدكتورة وفاء نديم استاذ التصميم العمرانى بالجامعة الألمانية، مقترح الجامعة لتطوير قرية الغرقانة وكيفية وضع تصور معمارى بيئى يتوافق مع الاشتراطات البيئية للمنطقة ويوفر حياة كريمة للسكان المحليين، حيث قامت الطالبات المشاركات بدراسة ميدانية للمنازل والتفاعل مع ثقافتهم ومعايشة السكان المحليين مما أثمر عن وضع مقترح للتطوير ذو طابع بيئى.
وأفادت بأن المقترح تميز بأنه يوفر نموذج للعمارة البيئية التى تراعى هوية وثقافة السكان المحليين بالمنطقة والتنوع البيولوجى كذلك يتميز بسهولة التنفيذ والصيانة وإعادة التدوير، بالإضافة الى كونه عنصر جاذب للسياحة المسؤولة.
ولفتت إلى أن التعاون مع الوزارة لتقديم المقترح ساهم فى منح الجامعة وطلابها فرصة للتواصل مع المجتمع وتفعيل دور الشباب كأحد محاور التنمية المستدامة.. كما أثرى العملية التعليمية وأعطى الشباب فرصة لتقديم مقترحات متنوعة لمتخذى القرار.
وأعربت وزيرة البيئة عن شكرها وتقديرها للطالبات وقامت بتقديم درع تكريم الدكتور ياسر حجازى رئيس الجامعة الألمانية، وشهادات تقدير للطالبات المشاركين بمقترح مشروع تطوير قرية الغرقانة لما بذلوه من جهد لتقديم مقترح يليق بمحمية طبيعية ويوفر حياة كريمة للسكان المحليين.
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