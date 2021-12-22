وزيرا الزراعة المصرى واللبنانى يتفقان على تسهيل إجراءات تبادل السلع 

جدة - نرمين السيد - وبحث الوزيران تسهيل إجراءات تبادل السلع الزراعية بين البلدين الشقيقين، وإزالة كل العقبات أمام تحقيق ذلك، مؤكدان تنفيذ توجيهات القيادة السياسية فى البلدين على تعميق التعاون فى جميع المجالات بما يخدم مصلحة شعب مصر ولبنان.

واتف الوزيران على استمرار العمل والتواصل معًا من أجل الحل الفورى لأى مشكلات تواجه تدفق السلع المصرية إلى لبنان وكذلك السلع اللبنانية إلى الأسواق المصرية.

وأكد القصير على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بدعم ومساندة الأشقاء فى لبنان خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى وضع كل إمكانيات وزارة الزراعة المصرية فى تقديم الدعم الفنى والتدريب وبناء القدرات للأشقاء هناك.