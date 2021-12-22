حصاد «القومية للاستشعار من البعد».. ارتفاع نسب النشر العلمى 12% خلال 2021

جدة - نرمين السيد - وأشار التقرير إلى أبرز الإنجازات التى تحققت فى النشر العلمى للهيئة.. إذ ارتفعت نسب النشر العلمى بمقدار 12% خلال عام 2021 مقارنة بالعام السابق، وبلغ عدد الأبحاث المنشورة لهذا العام 84 بحثًا، مضيفًا أن هناك ارتفاع ملحوظ فى عدد المشروعات الممولة والتى تقوم بها الهيئة خلال عام 2021.. إذ بلغ عددها 26 مشروعًا ممولاً من ميزانية الهيئة والجهات المحلية والجهات الدولية.

ولفت التقرير إلى المشروعات الخدمية المحلية التى تقوم بها الهيئة، ومنها (مشروع رصد وتخريط التعديات على أراضى الدولة وبناء البنية المعلوماتية للموارد الأرضية والمائية بنطاق وادى النطرون، ومشروع استكمال أعمال البنية التحتية لشبكة المعلومات بمبنى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية الجديد بالتجمع الخامس، ودراسات الجيولوجيا لمشروع مدينة الرخام بأطفيح، ومشروع تحديد مناطق التشبع بالمواد البترولية ومصادر التسرب المحتملة بالمنطقة الجغرافية لشركات البترول بالإسكندرية).

وأكد التقرير أن المخرجات البحثية للهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، خلال عام 2021 شهدت العديد من الإنجازات، ففى مجال الزراعة والتربة على سبيل المثال.. فقد تم إنتاج خرائط التغير فى استخدامات الأراضى، وإنتاج خرائط ملائمة التربة للمحاصيل المختلفة، وإنشاء نظام ذكى لمراقبة محاصيل التصدير اعتمادًا على بيانات الأقمار الصناعية، إضافة للعديد من المخرجات البحثية الأخرى فى ذات المجال.

وفى مجال المياه، فتم عمل برنامج لتطوير موارد المياه السطحية والجوفية لشمال الصحراء الشرقية فى الوضع الحالى والمستقبلى، وتقييم موارد المياه الجوفية بمنطقة "العلمين - الإسكندرية" وإنتاج خرائط وقطاعات جيوفيزيقية.

وفى مجال حماية البيئة تم تحديد المخاطر الطبيعية والبيولوجية والكيميائية التى تؤثر سلبًا على بحيرة قارون وبحيرة إدكو، وتم استخدام بيانات الاستشعار من البعد متعددة وفائقة القدرة الطيفية ونظم المعلومات الجغرافية، لتحديد وتقييم إمكانات التنمية والتحول للاقتصاد الأخضر والحد من المخاطر البيئية بمحافظة بنى سويف.

وفى مجال الجيولوجيا قامت الهيئة بإنتاج خرائط جيولوجية ومعدنية (استكشاف المصادر المعدنية المختلفة فى منطقة شمال الفرافرة لإنتاج خرائط جيولوجية ومعدنية)، وتقييم المخاطر الطبيعية فى نطاق القاهرة – السويس، وإنتاج خريطة مخاطر زلزالية وخريطة مخاطر السيول.

وفى مجال الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء تم التوثيق المكانى للحرف اليدوية فى محافظة الوادى الجديد عن طريق إنتاج 15 خريطة وموقع إلكترونى، وعمل صور ثلاثية الأبعاد لقياس أبعاد القطع الأثرية، وعمل نموذج رياضى لتوقع أداء الخلايا الشمسية فى الفضاء، وعمل نمذجة دقيقة للخلايا الشمسية للمركبات الفضائية فى وجود الضوضاء كى يتم التعرف على الأخطاء الناجمة عن التشغيل بكفاءة عالية.. كما لفت التقرير لقيام الهيئة بإنشاء أحد عشر معملاً متخصصًا تحاكى التخصصات الفريدة والمتقدمة وتحاكى التطورات العالمية فى البحث والتطوير والابتكار والتحول الرقمى.