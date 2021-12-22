عاجل.. مدبولى: خطة تنموية شاملة لتطوير الخدمات بالصعيد

جدة - نرمين السيد - وأضاف مدبولى فى كلمته خلال افتتاح مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط، اليوم الأربعاء، بحضور الرئيس السيسى، أن الدولة وضعت خطة تنموية شاملة لتطوير الخدمات بالصعيد.

وقال مدبولى إننا نعمل على توثيق المشروعات لتعريف المواطن حجم ما تم تحقيقه من إنجازات، والمستهدف الحقيقى من هذه المشروعات هو الارتقاء بجودة حياة المواطنين.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى أسيوط صباح اليوم؛ لافتتاح مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط، بالإضافة إلى عدد من المشروعات التنموية الأخرى فى نطاق إقليم الصعيد.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن مجمع أسيوط لإنتاج البنزين يعتبر أحد مشروعات الدولة الاستراتيجية فى إطار خطط التنمية صعيد مصر، حيث يعد أكبر مجمع بترولى فى الوجه القبلى يهدف لتأمين إمدادات البنزين لأهالى محافظات الصعيد وتوفير تكلفة نقله من معامل التكرير القائمة بالقاهرة والإسكندرية والسويس لمناطق الصعيد المختلفة.