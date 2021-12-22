صرف 1.3 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة وتعيين 581 شابا بالفيوم

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الفيوم، بصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية بواقع مليون و389 ألفاً و500 جنيه كرعاية اجتماعية لـ 2701 عامل غير منتظم منحة المولد النبوى الشريف، فضلاً عن تسجيل 45 عاملاً جديد بالمنظومة.





وأشار الوزير، وفقا لبيان صحفى، إلى أن المديرية قامت بتعيين 581 شاباً، بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، منهم 3 شباب من قادرون باختلاف، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتسجيل 1772 من راغبى عمل، فضلا عن استخراج 681 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة.

وقالت هناء عبد الفتاح مدير المديرية فى تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر نوفمبر الماضى، إن المديرية قامت فى مجال التفتيش العمالى، تم التفتيش على 272 منشأة، وأسفر عن تحرير 10 محاضر للمنشآت المخالفة، فضلاً عن عمل 8 حملات تفتيشية ، كما تلقت 52 شكوى عمالية، تم تسوية 5 شكاوى منها وديا، وإحالة 10 منها للقضاء، وحفظ 6 شكاوى، وتبقى 21 ما زالت تحت البحث والدراسة، وعقد ندوتين توعية للعمال.

وأضافت مدير المديرية، أنه فى مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 111 منشأة، وأسفر عن تحرير 17 محضراً للمنشآت المخالفة، وبحث 9 شكاوى، فضلاً عن متابعة أعمال التطهير والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.