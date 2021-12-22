قال وزير التربية والتعليم : إن الجداول المرفقة لا اساس لها من الصحة ولا علاقة لها بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ولا يجب الالتفات اليها وإن عبرت عن شئ فانها تستغل انشغال الكثيرين بالامتحانات وعزوف الكثيرين منا عن التعلم.
ارجو من الطلاب التركيز فقط على فهم الموضوعات وعدم الانشغال بعدد اسئلة او نوعيتها والامتحان يعم على الجميع وهدفه الأسمى ان يقف كل طالب على مستواه حتى يستطيع المتابعة من اجل تعلم افضل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير التعليم يوضح حقيقة منشور متداول حول عدد الاسئلة للصف الاول الثانوى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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