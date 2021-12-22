وزير التعليم يوضح حقيقة منشور متداول حول عدد الاسئلة للصف الاول الثانوى

قال وزير التربية والتعليم : إن الجداول المرفقة لا اساس لها من الصحة ولا علاقة لها بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ولا يجب الالتفات اليها وإن عبرت عن شئ فانها تستغل انشغال الكثيرين بالامتحانات وعزوف الكثيرين منا عن التعلم.

ارجو من الطلاب التركيز فقط على فهم الموضوعات وعدم الانشغال بعدد اسئلة او نوعيتها والامتحان يعم على الجميع وهدفه الأسمى ان يقف كل طالب على مستواه حتى يستطيع المتابعة من اجل تعلم افضل.