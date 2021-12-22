مركز معلومات الوزراء يرصد المؤشرات المتعلقة بدول أفريقيا ويتيحها على موقعه الإلكترونى

أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنه يولي أهمية كبيرة للقارة الأفريقية على مستوى المتابعة والرصد والتحليل المعلوماتي للقطاعات المختلفة بها للتعرف على الآفاق المختلفة والمجالات التي يمكن من خلالها ترسيخ وإرساء سبل التعاون مع مختلف دول القارة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار سياسة الدولة المصرية، والأولوية التي توليها القيادة السياسية نحو دعم وتعزيز أطر التعاون مع مختلف دول القارة الأفريقية في المجالات كافة.

وأشار مركز المعلومات، أنه في إطار هذا الهدف فقد سعى نحو إعداد قسم خاص داخل موقعه الإلكتروني تحت عنوان "مؤشرات أفريقيا"، والذي يتضمن عدداً من البيانات والمؤشرات الأفريقية الرئيسية مثل مؤشرات التكنولوجيا، والابتكار، والأداء الحكومي، والاستقرار السياسي، والأداء الاقتصادي الكلى، ومناخ الاستثمار، وغيرهم.

وتتضمن هذه المؤشرات مختلف أنواع الإحصاءات الخاصة بدول القارة على مستوى الناتج المحلى الإجمالي والتنافسية العالمية، ومتوسط دخل الفرد، والانفتاح التجاري، وممارسة أنشطة الأعمال، وتنافسية البنية التحتية، والاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى حجم التدفقات الواردة، بالإضافة لجاهزية الحكومات للذكاء الإصطناعي، وقيمة صادرات الدول من التكنولوجيا المتقدمة، ومتوسط العمر المتوقع عند الولادة، والدرجات المختلفة في مؤشر التنمية البشرية.

وأشار المركز إلى استناده للإحصاءات الرسمية الواردة من مختلف الجهات والمؤسسات الدولية المعنية في إعداده للمؤشرات الخاصة بالدول الأفريقية ومن ذلك مؤشرات واحصاءات البنك الدولي، ومنظمة اليونيسكو، والأمم المتحدة بمنظماتها المختلفة، بالإضافة للبيانات المختلفة الواردة من المنتدى الاقتصاد العالمي وغيرهم من الجهات الدولية الأخرى.

وأكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن هذا القسم داخل موقعه بالإضافة إلى كونه يخدم متخذ القرار بشكل مباشر، فإنه يتيحه أيضاً لكل باحث ومتخصص في المجالات والشؤون الأفريقية ولكل مهتم بدراسة المؤشرات داخل دول القارة انطلاقاً من حق المعرفة والإتاحة المعلوماتية، وكي يكون فرصة أمام مزيداً من الدراسة والتحليل لمختلف القطاعات والمجالات الخاصة بقارتنا السمراء.