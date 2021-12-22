محافظ مطروح يستقبل وزير الموارد المائية والرى والوفد المرافق

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الاربعاء الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى والوفد المرافق بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ واللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام المحافظة وكلا من النائب عيسى ابو تمر ورزق علوانى عن السادة أعضاء الهيئة البرلمانية بمجلسى النواب والشيوخ بمطروح ورئيس جهاز حماية الشواطئ والمهندس ايمن عرفة رئيس فرع حماية الشواطئ بمطروح والمهندس جمال دعبس مدير عام الموارد المائية والرى بمطروح والمهندس ابراهيم الحفيان وكيل وزارة الإسكان

وذلك خلال زيارة وزير الموارد المائية والرى الميدانية لمحافظة مطروح مع افتتاح عدد من مشروعات الوزارة بالمحافظة ومنها افتتاح المرحلة الاولى لالسنة حماية الشواطئ بكورنيش الابيض بعدد ٥ السنة ووضع حجر أساس المرحلة الثانية بعدد ٢٠ لسان لمسافة ٤كم وكذلك جهود الحفاظ على مياه الامطار مع اقامة عدد من الخزانات والسدود وكذلك تفقد ألسنة حماية الشواطئ بكورنيش مدينة مرسى مطروح

بينمارحب محافظ مطروح بجهود وزارة الموارد المائية والرى بمطروح من جهود حل مشكلة منسوب مياه الصرف الزراعى بسيوة وعمل الدراسات بالتعاون مع عدة جهات علمية للوصول لحل جذرى يتم تنفيذه حاليا كذلك جهود حماية الشواطئ بمطروح مع اقامة عدد من الألسنة بكورنيش المدينة والأبيض مع المتغيرات المناخية التى يشهدها العالم ،وجهود حصاد مياه الامطار بالقرى والتجمعات الصحراوية والاستفادة منها في الشرب لاهالي التجمعات وري الزراعات والثروة الحيوانية مع اقامة عدد من السدود والابار وخزانات حصاد المياه

واكد وزير الموارد المائية والرى على اهتمام القيادة السياسية بمطروح والحفاظ على المياه، مشيرا الى جهود الوزارة في حصاد مياه الامطار والحفاظ عليها مع جهود مواجهة المتغيرات المناخية وحماية الشواطئ بعدد من الاماكن منها بمحافظة الاسكندرية ومطروح وغيرها مع التوقعات المستقبلية لتاثيرات متغيرات المناخ