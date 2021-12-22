تنفيذ مشروع "إنتاجنا" لتمكين 190 سيدة وفتاة من أصحاب الحرف بشمال سيناء

شهدت شمال سيناء انطلاق وتنفيذ مشروع "إنتاجنا" الذى تنفذه إحدى المؤسسات الأهلية برعاية مديرية التضامن.



وقال اللواء عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، ان المشروع يقوم بمساعدة الأسر المنتجة وتوفير فرص عمل لها من خلال تدريبها وتأهيلها للانتاج واقامة المشروعات الخاصة علاوة على توفير فرص عمل للعديد من الأسر، والاستفادة من الموارد الطبيعية وتصنيع منتجات البيئة السيناوية من خلال المعارض المختلفة داخليا وخارجيا.

أضاف أنه تم تدريب عدد 285 شابا وفتاة من أبناء المحافظة على برامج ريادة الأعمال فى إطار مشروع "فرصة" بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، وكذا تدريب عدد 105 من الشباب على أعمال صيانة الأجهزة المنزلية والتبريد والتكييف والخياطة والتطريز ضمن انشطة المشروع في مجال ريادة الأعمال.

وقال ان مشروع انتاجا تم تنفيذه من خلال جمعية أهلية وبإشراف إدارى من مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة ويقوم بتمكين وتشغيل 190 مستفيدا ومستفيدة من محافظة شمال سيناء وتأهيلهم للعمل فى إنتاج المستلزمات الطبية لمواكبة احتياجات المجتمع المحلى فى الوقت الحالى نتيجة لوجود فيروس كورونا، وإنتاج وترويج منتجات البيئة السيناوية ، مشيرة إلى إنتاج 4000 كمامة و200 ألف ملابس طبية لتلبية احتياجات المواطنين والأطقم الطبية والعزل ، وتم التعاقد مع بعض البنوك لتوفير الزى والشنط للعاملين بها ، وكذا إنتاج الشنط اللازمة للهلال الأحمر المصرى لتوزيعها على طلاب المدارس بخلاف الاشتراك فى معرض تراثنا وتصميم وانتاج الملابس العصرية والمستوحاة من البيئة السيناوية ، وأن المرحلة الثانية من المشروع تتضمن نفس المجالات السابقة بالاضافة الي تطبيقات الهاتف المحمول والتسويق الالكترونى والتنجيد للستائر وصناعة الجلود وغيرها .

وتم زيادة خطوط الانتاج بالجمعية لاستيعاب أكبر عدد من السيدات والفتيات والشباب وتوفير فرص عمل لهم ، الى جانب السعى لاقامة شركة كبرى لتوزيع المنتجات.

وتابع أن فكرة المشروع جاءت فى إطار تبنى مؤسسات المجتمع المدنى لقضايا المجتمع .. خاصة فيما يتعلق بالتمكين الاجتماعى والإقتصادى وإتاحة فرص دخل مناسبة لأفراد المجتمع، خاصة الفئات الأكثر إحتياجا ، ولمواجهة الأزمات ، وسبقة تنفيذ عدد 19 برنامجا تدريبيا تقنيا ومتخصصا يتضمن معايير الجودة فى انتاج المنتج بالإضافة الى مراعاة السلامة المهنية ومهارات السرعة فى خطوط انتاج الملابس الجاهزة لتجهيزها للعمل بشكل احترافى وبمهارات تقفيل المنتج النهائى المستهدف ، والذى شمل : كمامة متعددة الإستخدام ، الجاوند الطبى ، غطاء الرأس ، غطاء القدم ، بدلة العزل ، ملاية السرير متعددة الإستخدام ، ملايات السرير ذات الإستخدام الواحد واتيحت فرص التشغيل لعدد 190 فردا من المستهدفين والمستفيدين من المشروع بعد تريبيهم على مهارات : إدارة المشروعات ودراسات الجدوى والشمول المالى .

ويستهدف أيضا تدعيم خط الإنتاج الموجود فى الجمعية وتزويده ببعض الماكينات وآلات التعقيم ليصبح خط إنتاج متكامل يتم فيه تشغيل المستفيدين وتجميع وتشطيب المنتجات التى يتم إنتاجها فى منازل المستفيدين .. حيث يسعى المشروع أساسا الى الوصول الى الفئات الأولى بالرعاية ليكونوا من مستفيدى المشروع ، وتمكينهم من العمل، إضافة إلى منح عدد 30 سيدة من السيدات المعيلات ماكينات خياطة سريعة لتوفير العمل لهن .