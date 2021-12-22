مدبولي: الدولة ضخت استثمارات بـ1.1 تريليون جنيه.. ونعمل على تطوير البنية التحتية بالصعيد

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة عملت على تحقيق جودة الحياة للمواطن المصرى من خلال العديد من المشروعات التنموية، مشيرا إلى أن صعيد مصر عانى منذ فترات طويلة من التهميش.
وأكد مدبولى، أن الصعيد مصر عانى من تدني الخدمات ونعمل حاليا على عملية تطوير شاملة، مؤكدا أن الدولة وضعت خطة تنموية شاملة لتطوير الصعيد.
وأوضح مدبولى أن الدولة ضخت استثمارات بقيمة 1.1 تريليون جنيه مصرى والحكومة نفذت 96 % من تلك الاستثمارات.
وتابع، "نعمل على تطوير البنية التحتية بالصعيد وتنمية الإنسان وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية".
جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط، بالإضافة إلى عدد من المشروعات التنموية الأخرى في نطاق إقليم الصعيد.
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