موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي بكأس الرابطة.. والقنوات الناقلة

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يحل ليستر سيتي اليوم ضيفاً ثقيلاً على ليفربول، على ملعب الأنفيلد، في لقاء يجمع بين الفريقين في الدور ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتنطلق صافرة بداية ليفربول وليستر سيتي في العاشرة إلا ربع مساء، على قناة بي إن سبورت اتش دي براميم 2، بتعليق صوتي أحمد البلوشي.

ويدخل ليفربول لقاء اليوم وهو يبحث عن التتويج بالبطولة لهذا العام، بعد الخسارة في الموسم الماضي، وتتويج مانشستر سيتي بالنسخة الأخيرة.

ويأتي ليفربول في لقاء اليوم بكل قوته، بالرغم من الغيابات التي تشهدها صفوفه، بسبب انتشار فيروس كورونا بالأندية الإنجليزية في الأسبوعين الماضيين، ويأتي جوردان هيندرسون قائد الريدز على رأس غيابت الفريق في لقاء اليوم.

محمد صلاح

وجاء فوز صلاح بجائزة أفضل لاعب في العام لمحمد صلاح بعد إستفتاء عن طريق “صحيفة ميرور” صاحب الإنتشار الواسع في إنجلترا.

ويعتبر محمد صلاح حاليا من أفضل لاعبي العالم والدوري الإنجليزي، وكان قد حصل على المركز السابع في ترتيب اللاعبين الأفضل على مستوى العالم.

وشارك محمد صلاح مع ليفربول أمام توتنهام هوتسبير بالأمس، وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، ولم يتمكن النجم المصري من التسجيل خلال المباراة.

ومازال محمد صلاح يتربع على عرش قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 15 هدف، بجناب الأفضل في صناعة الأهداف بعدد 9 تمريرات حاسمة.

ترتيب الدوري الإنجليزي:

1- مانشستر سيتي 44 نقطة، من أصل 18 مباراة.

2- ليفربول 41 نقطة، من أصل 18 مباراة.

3- تشيلسي 38 نقطة، من أصل 18 مباراة.

4- آرسنال 32 نقطة، من أصل 18 مباراة.

5- وست هام 28 نقطة، من أصل 17 مباراة.

6- مانشستر يونايتد 27 نقطة، من أصل 16 مباراة.

7- توتنهام هوتسبير 26 نقطة، من أصل 15 مباراة.

8- ولفرهامبتون 25 نقطة، من أصل 18 مباراة.

9- ليستر سيتي 22 نقطة، من أصل 16 مباراة.

10- أستون فيلا 22 نقطة، من أصل 17 مباراة.

11- كريستال بالاس 20 نقطة، من أصل 17 مباراة.

12- برينتفورد 20 نقطة، من أصل 16 مباراة.

13- برايتون 20 نقطة، من أصل 16 مباراة.

14- إيفرتون 19 نقطة، من أصل 17 مباراة.

15- ساوثهامبتون 17 نقطة، من أصل 17 مباراة.

16- ليدز 16 نقطة، من أصل 18 مباراة.

17- واتفورد 13 نقطة، من أصل 16 مباراة.

18- بيرنلي 11 نقطة، من أصل 15 مباراة.

19- نيوكاسل 10 نقاط، من أصل 18 مباراة.

20- نوريتش سيتي 10 نقاط، من أصل 17 مباراة.