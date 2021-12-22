/667583/موعد-مباراة-ريال-مدريد-وأتليتك-بلباو-بالدوري-الإسباني

يلتقي ريال مدريد وأتليتك بلباو اليوم في الساعة العاشرة والنصف مساء، في لقاء يجمع بين الفريقين في الأسبوع الحادي والعشرون، من منافسات الدوري الإسباني الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتنطلق صافرة بداية مباراة ريال مدريد وأتليتك بلباو في الساعة العاشرة والنصف مساء، علي ملعب سان ماميس، معقل الفريق الأتليتي.

تبث مباراة ريال مدريد وأتليتيك بلباو في على قنوات بي إن سبورت اتش دي 1، بتعليق صوتي الدولي المصري علي محمد علي.

ويدخل الفريق الملكي لقاء اليوم وهو يتصدر ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، برصيد 43 نقطة، فيما يحل أتليتك بلباو بالمركز العاشر برصيد 24 نقطة، من أصل 18 مباراة لكل فريق.

توقف قطار انتصارات ريال مدريد

وتوقف قطار ريال مدريد أمس أمام نظيرة قادش بالتعادل السلبي، ضمن منافسات الدوري الإسباني، بعد نغمة انتصارات الملكي خلال هذا الموسم.

ريال مدريد وأتليتكو مدريد

الجدير بالذكر أن كانت انتهت أحداث مباراة ريال مدريد واتليتكو، بتقدم الفريق الملكي، بهدفين دون رد عن طريق الفرنسي كريم بنزيما، وأسينسيو.

سجل الدولي الفرنسي كريم بنزيما الهدف الأول في المباراة، والوحيد في الشوط الأول، في الدقيقة 16 من عمر اللقاء، من خلال كرة عرضية من فينيسيوس جونيور، سددها بنزيما على الطائر في سقف شباك أوبلاك حارس الأتليتي.

عاد أسينسيو بالهدف الثاني في المباراة في الدقيقة الـ 57 من عمر اللقاء، من خلال انطلاقة سريعة من فينيسيوس جونيور على الجبهة اليسرى للفريق أنهاها بتمريرة عرضية أرضية خادعة بشكل رائع بإتجاه زميله ماركو أسينسيو المتمركز داخل منطقة الجزاء دون أي رقابة دفاعية والذي استقبل الكرة بتسديدة مباشرة سكنت الشباك في أقصى الزاوية اليمنى للمرمى.

ترتيب الدوري الإسباني

1- ريال مدريد 43 نقطة

2- إشبيلية 38 نقطة

3 -ريال بيتيس 33 نقطة

4 -أتلتيكو مدريد 29 نقطة

5- ريال سوسيداد 29 نقطة

6- رايو فاييكانو، 27 نقطة

7- برشلونة 25 نقطة

8- فالنسيا، 25 نقطة

9 -إسبانيول 23 نقطة

10- أوساسونا 22 نقطة