    محمد إسماعيل لـ دوت الخليج: مصلحة الوطن والمواطن فى الأولويات دائما ..ونقوم بدورنا الرقابى بشكل شفاف

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حل النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ضيفًا بندوة موقع دوت الخليج برئاسة تحرير الكاتب الصحفى عمرو الديب، حيث النقاشات الموسعة حول حصاد مجلس النواب خلال عام 2021، وتطلعات 2022 بجانب الجهود التى بذلت من جانب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تشريعيًا ورقابيًا، مؤكدًا على أن التنسيقية هى «رئة» البرلمان وأعضائها خلية نحل من أجل مصلحة الوطن والمواطن.

دوت الخليج

وبشأن مداخلاته الكثيرة بالجلسة العامة والتى يبدو فيها نائب برلمانى« مُلم بالقانون» قال النائب محمد إسماعيل ، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين: تخرجت من كلية الهندسة قسم الميكانيكا جامعة الإسكندرية، وما يقال عني بأني دارس قانون كلام غير صحيح، وقمت بعمل دبلومة في إدارة المشروعات ودبلومة في العلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، فضلا عن عمل ماجستير في إدارة الأعمال وأ قوم حاليا بعمل دكتوراه، وكذلك أقوم بعمل ماجستير في الطاقة المتجددة، ولكن الهندسة ليست ببعيدة عن القانون، وفلسفة القانون تكمن في المنطق والصياغة، وأقرب أشخاص للقانون يكونوا المهندسين. وتابع إسماعيل: التحقت بالدستورية والتشريعية لأن اللجنة التشريعية تعتبر لب المجلس ووجودي فيها أضاف لي الكثير من الخبرات، ودراستي للهندسة ساعد علي فهمي للقانون، وساعدني أيضا علي تقديم تعديلات في الجلسة العامة وكان أخرها تعديل في قانون ضريبة القيمة المضافة، لافتا أن هذا التعديل سيفيد المجتمع، باعفاء المستشفيات الأهلية من الخدمات الإعلانية لانها قائمة علي التبرعات وتقوم بتقديم الخدمات للمواطن المصري، لذلك تم تقديم طلب بتعديل لإعفاء المستشفيات لأنها قائمة بالأساس علي المتبرعين، وأن الميزانية التي يتم تخصيصها للإعلانات يتم توفيرها لعلاج المرضي.

محمد إسماعل: الدولة المصرية أعطت للمجتمع المدني اهتمام كبيرا

وأشار إلي أن الدولة المصرية أعطت للمجتمع المدني اهتمام كبيرا، وذلك بعد إعلان الرئيس السيسي بأن عام 2022 هو عام المجتمع المدني، مضيفا: ذلك يعد إشارة بإهتمام القيادة السياسية بالمجتمع المدني وتقديم كافة الخدمات له، بالإضافة إلي أنه لابد من الإشارة إلي الاستراتيحية الوطنية لحقوق الإنسان والتي شارك فيها المجتمع المدني، لافتا أن المجتمع المدني كان شريك في المرحلة الثانية من جلسات الحوار التي تمت لإعداد الاستراتيجية.

وأردف: أحد محاور الاستراتيجية هو التوجه نحو الاهتمام بالمرأة والمسنين وذوي الهمم، فضلا عن الاهتمام بمبادرة حياة كريمة، مضيفا: الدولة المصرية أطلقت يداها لمشاركة المجتمع المدني في مبادرة حياة كريمة، وهذه المبادرة تنقل رسالة بأن التطوير يشمل القري أيضا ولا يقتصر علي المدن فحسب، فالمبادرة يستفيد منها أكثر من 60 مليون، و الدولة تحتاج لمساندة المجتمع أيضا في تنفيذ هذه المبادرة، وأن المجتمع المدني هو أحد أضلاع مثلث التنمية بجانب الحكومة والقطاع الخاص