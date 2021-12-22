/667591/عضو-لجنة-الصحة-بمجلس-النواب-حملة-التطعيم-ضد-شلل-الأطفال-تقدم-نموذجا-يدعو-للفخر

قدمت النائب ميرفت عبد العظيم عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، الشكر لكل الفرق الطبية التابعة لمديريات الشئون الصحية بمحافظات مصر، للمشاركة في الحملة القومية للتطعيم ضد شلل للأطفال.

دوت الخليج وأضافت عبدالعظيم، أن تلك الفرق تقدم نموذجا يدعو للفخر وملحمة فى العمل بإخلاص فى ظل الطقس السىء والظروف الجوية الصعبة، لمتابعة أعمال التطعيم . الحملة القومية للتطعيم ضد شلل للأطفال وأكدت عبد العظيم، أن انتشار صور على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لممرضات، يتحدين الصعاب، في الطرق الوعرة، والطقس السيئ، للوصول إلى الأطفال في عقر دارهم، لتطعيمهم ضد شلل الأطفال، ضمن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال في مصر، الصور التي انتشرت على فيسبوك، أظهرت ممرضات، يسيرن في المياه والطين ووسط الزراعات، حتى يؤدين واجبهن في الحملة، وبالرغم من أنهن ملائكة رحمة، إلا أن قلوبهن كانت تحمل الإصرار على تحمل المشقة، وتحدي الأمطار والمياه والمناطق الصعب الوصول إليها للوصول إلى أطفال أقل من سن الخامسة.

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