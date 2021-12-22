الفنانة سلوى عثمان : «الغِنى مش بـ الفلوس»

حقق مسلسل "زي القمر"نجاحاً كبيراً في الأونة الأخيرة، وعبرت الفنانة "سلوي عثمان" عن إعجابها الشديد بـ "حدوتة مريم" ضمن أحداث مسلسل "زي القمر" ، و قمات بوصفها قائلة :"ورقها كويس".

و يرصد لكم موقع دوت الخليج حوار الفنانة سلوي عثمان في أحد البرامج خلال السطور الآتية.

الفنانة "سلوي عثمان" عن مسلسل "زي القمر"

أشادت الفنانة سلوي عثمان بالمسلسل و فكرته، وذلك خلال حوارها في برنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل علي قناة "CBC"، والذي يذاع من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الحادية عشر مساء، وقالت "لما بيكونن في سيناريو جيد سيقوم كل شخص بدوره و سيجتهد فيه".

وتابعت الفنانة قائلة: "المخرج لما يكون كويس بيكون شايف ناس موهوبة شغالة معاه، والممثل هيشتغل بمزاج أكتر وعلشان كده يبدع أكتر والمخرج هيكون سعيد بكده".

و أستكملت حديثها :" أي طفل يتعرض لإضطهاد في أي منزل قرر تبنيه عليه أن يعود إلى دار الرعاية فورًا ولا ينتظر أي معاملة سيئة قد تؤثر عليه مستقبلًا في حياته".

وأشارت أن "حدوتة مريم" ترصد وتناقش قضية إنسانية في غاية الأهمية، وهي قدرة الانسان البسيط على أن يكفل أي طفل يتيم ولا يشترط أن يكون الإنسان غني كي تمكن من كفالة يتيم.

و قامت بالتشديد قائلة: “حدوتة مريم بتبين قد إيه إن الغني هو غني الإنسان في مشاعره مش بفلوسه”.

مسلسل زي القمر من إنتاج “مها سليم” وذلك بالشراكة مع المتحدة للخدمات الإعلامية.

و يقدم مسلسل زي القمر في صورة حكايات، كل حكاية تكون عبارة عن 5 حلقات، وذلم بأبطال بأبطال و مخرجين ومؤلفين مختلفين.

قصة مسلسل “زي القمر” حدوتة “مريم"

تدور قصة حدوتة “مريم" من مسلسل “زي القمر” حول طفلة تعيش في دار رعاية للأيتام، و يتم استعراض أبزر المواقف التي يعيشها الأطفال في دار رعاية الأيتام.

وحدوتة “مريم” هي الحدوتة رقم 11 من مسلسل “زي القمر”، و الحدوتة من بطولة كلاً من: ريم عبد القادر، رشا المهدي، إسلام حافظ، سلوي عثمان، عفاف شعيب و غيرهم من الفنانين، وهي من إخراج معتز حسام و من تأليف أحمد أنور و أحمد عبد الجواد.

وخلال الأيام الحالية تعرض حكاية جديد من مسلسل زي القمر تستعرضها لكم دوت الخليج في السطور القادمة.

مسلسل "زي القمر" حكاية "حتة من القمر"

حكاية حتة من القمر تتناول قضية البنات اللاتى يعانين من "وحمة" كبيرة فى وجههم، ويتعرضن للمضايقات والتنمر، وهو ما تناقشه لقاء الخميسي فى حكاية "حتة من القمر"، من مسلسل "زى القمر".

والتى تعرض حاليا على قناة CBC من السبت للأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساء، على قناة cbc، على أن تعاد في الساعة 2:30 صباحا، و12ظهرا، وتعرض في تمام الساعة 11 مساء علي قناة cbc دراما.

والتي تدور قصتة حول معاناة شابة لديها "وحمة" كبيرة في وجهها، وما تتعرض له من مضايقات وتنمر و الحكاية ضمن أحداث مسلسل "زى القمر"،ويشارك الفنانة لقاء الخميسي العديد من الفناين: الفنان محمد العمروسى، وعايدة رياض ،وجيلان علاء، ومن تأليف ميرنا الفقي، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.