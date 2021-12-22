/667594/بخصومات-تصل-إلى-50-مستقبل-وطن-يقيم-معرض-لتجهيزالعرائس-بالبحر-الأحمر

أقامت أمانة مدينة مرسي علم لحزب مستقبل وطن بمحافظة البحر الأحمر، معرضاً لتجهيز العرائس بخصومات تصل إلى 50%، وذلك لتخفيف العبء علي المواطنين وسد احتياجاتهم من خلال توفير مثل تلك الخدمات في حدود المتاح، والمعرض يضم المفروشات والبطاطين والملابس الحريمى والأحذية والشنط الجلدية والأدوات المنزلية ومستلزمات المطبخ.

أمانة مدينة مرسي علم لحزب مستقبل وطن

دوت الخليج يرصد تفاصيل فعاليات حزب مستقبل وطن لخدمة الاهالي فى المحافظات

حزب مستقبل وطن

جاء هذا ضمن عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية التي ينظمها حزب مستقبل وطن للأعضاء والمواطنين، بمحافظات الجمهورية، في إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم كافة وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، اليوم الثلاثاء، سواء توزيع بطاطين على الأكثر احتياجاً تزامنا مع برد الشتاء، وإقامة معرضاً لتجهيز العرائس بتخفيضات تصل 50%، وحفل لتكريم شباب الجامعات المتميزين، والمشاركة في التوعية حملة التطعيم ضد شلل الأطفال، وماراثون مسابقة أوائل الطلبة، وتكريم الفائزين للمرحلتين الابتدائية والاعدادية، وتلقي جرعات لقاحات فيروس كورونا داخل القرى والمنازل لكبار السن.

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي التي ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.