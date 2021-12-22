/667595/رئيس-الوزراء-الصعيد-تعرض-للتهميش-خلال-عقود-والدولة-تعمل-على-تحقيق-التنمية-به

أعلن رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، عن إصدار كتاب موثق يضم ما تم إنجازه فى كل ربوع مصر من مشاريع قومية، تستهدف كل مناحي الحياة.

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمشاريع القومية المنفذة، فى محافظة أسيوط والتى منها مشاريع حياة كريمة التى تستهدف تحسين بيئة الريف المصري.

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رئيس الوزراء: الصعيد تعرض للتهميش خلال عقود

وأشار رئيس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولي، إلى أن جنوب الصعيد قد تعرض خلال العقود الماضية لتهميش حاد وظهور مناطق غير آمنة.

وتابع رئيس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولي، حديثه قائلًا:" نسبة الفقر فى الصعيد وصلت لما يقرب من 57%، مشيرًا إلى أنه تعرض لتدني حاد فى مستوى الخدمات الاجتماعية والاقتصادية والصحية".

مدبولي: نسبة الفقر فى الصعيد وصلت لـ 57%

واستكمل رئيس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولي، حديثه قائلًا:" الدولة تعمل على تحقيق التنمية وتقديم كافة الخدمات لأهالى الصعيد".

كما تحدث رئيس الوزراء، على المجهودات المبذولة فى إطار قطاع النقل والمواصلات، مشير إلى أنه قد جرى مد جسور التنمية إلى قلب الصعيد المصري لتعزيز الاستفادة من الثروات.

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وأكد رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، على أنه جارى إنشاء وتطوير 6600 كم بتكلفة تصل لـ 120 مليار جنيه.