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وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء، إلى مقر افتتاح مجمع انتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول، بالإضافة إلى افتتاح عدد من المشروعات التنموية الأخرى في منظقة الصعيد.

دوت الخليج

الرئيس السيسي يصل مقر افتتاح مجمع انتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن مجمع اسيوط لإنتاج البنزين يعتبر أحد مشروعات مصر الاستراتيجية التي تقع ضمن خطط التنمية لصعيد مصر، حيث يعتبر أكبر مجمع بترولى فى منظقة الصعيد يهدف إلى تأمين إمدادات البنزين لأهالي محافظات الوجه القبلي وتوفير تكلفة نقله من معامل التكرير القائمة بالقاهرة والسويس والإسكندرية لمختلف مناطق الصعيد.

ونرصد فى السطور التالية أبرز تلك المشروعات التى من المنتظر أن يفتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء، بحضور عدد من الوزراء ورجال الدولة.

الرئيس السيسي يفتتح مشروعات حياة كريمة بأسيوط

ومن تلك المشاريع التى من المنتظر افتتاحها، مجمع إنتاج البنزين عال الأوكتين بمصفاه تكرير أسيوط وذلك بتكلفة استثمارية قدرها 450 مليون دولار، وأيضًا مشروع محور ديروط على النيل ومشروعات خاصة بالإسكان الاجتماعي بغرب أسيوط.

كما أنه من المقرر أيضًا أن يقوم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بافتتاح عدد من مشاريع مبادرة حياة كريمة، والتى تستهدف تحسين بيئة الريف المصري.

وتعطي الدولة اهتماما كبيرًا بالمشروعات القومية المنفذة فى صعيد مصر، في الفنرة الأخيرة حرصًا منها على النهوض بأحوال المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.